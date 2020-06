To chefer strittet ud: Nu er de ansat i fynsk kommune

Det kostede skatteyderne rundt regnet fem millioner kroner at slippe af med økonomi- og teknikdirektør Ole Kristensen samt erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzell. De blev i februar fritaget fra tjeneste efter politisk beslutning om at skrælle et direktørlag væk.

Den 60-årige direktør fortsætter i samme luftlag, som hun kom fra, idet hun fra 1. august er ny direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune med ansvar for By, Land og Kultur samt Arbejdsmarked.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har kunnet tiltrække en så erfaren og kvalificeret direktør som Lone. Hun kender den kommunale verden indgående og kommer fra en lignende direktørstilling, siger kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen.

I samme ramme lander Tina Wahl, som pr. 1. juni er ny samme sted, ikke helt. Den tidligere leder af Ledelsessekretariatet i Slagelse Kommune, der kort før kommunalvalget i 2017 blev fritstillet efter blot et halvt års ansættelse, vil få i omegnen af 850.000 kroner om året plus pension.

Hun er nemlig ny socialchef på Fyn, valgt blandt 35 ansøgere, og har tidligere været kontorchef i Kommunernes Landsforening med ansvar for socialområdet. Senest har hun arbejdet for Fonden Novavi, der tilbyder misbrugsbehandling. Hun har derfor et indgående kendskab til socialområdet i kommunalt regi, lyder det i pressemeddelelse, hvor det dog ikke fremgår, at hun i 2017 var ansat i Slagelse Kommune.