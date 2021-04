Tirsdag genåbnede Danmark yderligere, da små butikscentre som Galleriet i Slagelse igen kunne invitere kunder indenfor, mens nabocentret, Vestsjællandscentret, må vente. Det skyldes størrelsen på de to centre, der dog - ligesom kunderne i øvrigt - glæder sig lige meget over genåbningen. Foto: Fleur Sativa

To centre ligger med få meters mellemrum: Kun det ene må åbne

Tirsdag genåbnede Galleriet i Slagelse, mens Vestsjællands-

centret ganske få meter derfra må vente. Det, der gør forskellen, er størrelsen på de to butikscentre.

Slagelse - 14. april 2021 kl. 09:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Når man træder ud ad den ene svingdør på Casinotorvet i Slagelse, kan man se direkte hen på den næste. For her ligger de to butikscentre Galleriet og Vestsjællandscentret blot et stenkast fra hinanden.

Begge steder er der mulighed for at købe både tøj til kroppen og ting til boligen. Men vil man shoppe nogen af delene, er det ikke helt ligemeget, hvor man går hen.

For mens Galleriet tirsdag fik lov til at genåbne, må Vestsjællandscentrets butikker fortsat holde lukket, hvis de ikke sælger apoteks- eller fødevarer.

Forskellen skyldes størrelsen på de to butikscentre, idet centre på under 15.000 kvadratmeter har fået lov til at åbne otte dage før de store indkøbscentre, der altså - inklusiv Vestsjællandscentret - må vente til den 21. april.

»Vi er klar« - Men vi er klar. Vi venter faktisk kun på, at dagene går, fortæller marketingchefen i det stadig nedlukkede center Jane Dahl.

Lige nu er det kun en Kvickly, et apotek og udvalgsvarebutikken Normal, der må holde døren ud til centertorvet i Vestsjællandscentret åben. Mens andre butikker desperat forsøger at lokke købende kunder ind ad en bagdør fra gaden.

Når centret igen må åbne - ligesom naboen, Galleriet, fik lov til at gøre allerede tirsdag - er der derfor lagt op til, at det bliver en festdag. Artiklen fortsætter efter billederne...

Selv om Galleriet i Slagelse må åbne før naboen Vestsjællandscentret, er der ikke grund til nabokonflikt, mener marketingchef Jane Dahl. Foto: Fleur Sativa

Marketingchefen i Vestsjællandscentret glæder sig til at genåbne ligesom Galleriet. Og der planlægges derfor en stor festdag, når centret - på grund af sin størrelse - må åbne den 21. april. Foto: Fleur Sativa

- Da vi fyldte 50 år (i 2019, red.), havde vi de her store ballondekorationer. Og det får vi igen med en masse flotte balloner i neonfarver, fortæller Jane Dahl.

Ballonerne vil blandt andet blive sat op som søjler foran hver butik, ligesom de vil være ved hver indgang i halvcirker, som kunder kan træde ind og ud ad.

Derudover vil der ifølge Jane Dahl fra den 23. april blive udloddet gavekort, som kunder kan vinde i et lykkehjul og efterfølgende bruge i centrets butikker.

Julepynt pilles ned Og selv om festlighederne må vente lidt endnu, mens nabocenteret allerede har masser at fejre, er det svært ikke at være i godt humør, siger marketingchefen. Artiklen fortsætter efter billederne...

Genåbningen af butikscentre sker med fortsat krav til afstand. Foto: Fleur Sativa

Kunder rådes i øvrigt til at huske de gode råd om blandt andet brug af håndsprit. Foto: Fleur Sativa

- Vi kan allerede fornemme i butikkerne, at der er ved at være liv bag de lukkede butiksgitre. De ansatte er så småt ved at gå rundt og gøre klar og fjerne julepynten, forklarer Jane Dahl med henvisning til, at butikkerne har været lukket lige siden den 17. december.

"Vi er bare så overlykkelige og glade for, at der nu er en dato og nogle retningslinjer."

- Jane Dahl, marketingchef, Vestsjællandscentret - Jane Dahl, marketingchef, Vestsjællandscentret Det skete mindre end 24 timer efter, statsminister Mette Frederiksen (S) afholdt et pressemøde den 16. december klokken 18 og annoncerede nedlukningen af af alle landets storcentre.

Først den 22. marts indgik et bredt flertal blandt Folketingets partier en aftale om en langsigtet genåbningsplan og meldte datoer for en løbende genåbning ud.

- Men vi er bare så overlykkelige og glade for, at der nu er en dato og nogle retningslinjer, som vi kan forholde os til. Nu kan det bare kun gå for langsomt, fastslår Vestsjællandscentrets marketingchef, Jane Dahl.