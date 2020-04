Artiklen: To butikstyverier inden for få timer

Lørdag klokken 19.16 blev en 41-årig mand fra Slagelse sigtet for butikstyveri, efter at en medarbejder i en dagligvarebutik havde bemærket, at han havde lagt to energidrikke og to flasker vin ned i en pose uden at betale for det.

Lidt senere var den gal igen.

Her kom to kvinder ind i den samme butik og lagde nogle slikvarer ned i deres tasker - også uden at betale for dem. Det var en 30-årig kvinde fra Korsør og en 31-årig kvinde fra Slagelse. De blev begge sigtet for butikstyveri.