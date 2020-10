Politiet fik lørdag aften kl. 23.12 en melding om brand i to biler på Østerbro. Ingen er kommet til skade ved branden. Arkivfoto

To biler brændt ud på Østerbro

slagelse: - Branden i den ene bil er formodentlig antændt, og branden har så antændt et køretøj, der holdt parkeret ved siden af, fortæller vagtchefen søndag eftermiddag hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Poltiet formoder, at branden i den ene bil er påsat, da branden opstod pludseligt, samtidig med at et vidne har set en person løbe væk fra stedet.