To biler brændt af

Politiet er sikker på, at det er en påsat brand, der kostede denne Audi livet. Foto: Helge Wedel

To fuldstændig udbrændte stærkt lugtende bilvrag stod mandag tilbage på parkeringspladser i Korsør. Begge forsynet med politistrimmel.

- Vi hører meget gerne fra vidner, da vi er sikre på, at branden er påsat, da der er fundet brændbare væsker nær den udbrændte Audi, siger Tom Stysiek til Sjællandske. Han er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse. Den udbrændte Audi er en model A4 årgang 2013. Den er antændt og brændt af på parkeringspladsen ved Korsør Svømmehal på Nor Alleén, hvor den er parkeret foran det tidligere Kiwi-supermarked. Branden blev anmeldt mandag klokken 00.07.

Bådeforeninger i fare

Her kunne det med lidt mere vind i en uheldig retning være gået grueligt galt, da branden i bilen via det aktuelt meget tørre græs var tæt på at brede sig til træhusene i bådeforeningerne Lilleø og Magleø. Bilen - angiveligt en Citroen - var parkeret på parkeringspladsen bag bådeforeningerne med opkørsel fra Møllevangen. Politiet er ikke sikker på, om branden er påsat.