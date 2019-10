Politiet foretog hele fem ransagninger uden at finde et eneste spor efter Emilie Meng hos pensionisten Finn Petersen på Tårnborgvej, som naboen i år er dømt for ulovligt at have aflyttet. Den 48-årige kvinde slap for straf, fordi politiet kendte til aflytingerne. Nu efterforskes to betjente i sagen. Foto: Helge Wedel

Artiklen: To betjente efterforskes for ulovlighed i Emilie Meng-sag

To betjente efterforskes for ulovlighed i Emilie Meng-sag

Emilie Meng er i efteråret 2016 fortsat ikke fundet. På Tårnborgvej har personer tilknyttet gruppen »Forsvundne Personer« indledt en aflytning gennem en mur ved at fjerne mursten i muren i det sammenbyggede hus ind til naboen pensionisten Finn Petersen. De mistænker ham for at holde Emilie Meng indespærret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her