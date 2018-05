Politikommissær Jens Jedig Christiansen glæder sig over, at antallet af indbrud i Slagelse er faldet markant, siden de to tyve blev anholdt i december sidste år. Arkivfoto

To bagmænd for aktiv tyvebande skal i retten

Slagelse - 29. maj 2018 kl. 06:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklageskriftet er alenlagt - det rummer en beskrivelse af omkring 35 forhold om tyveri, hæleri med mere - alle sammen angiveligt begået af to unge mænd på henholdsvis 19 og 21 år.

De har efter alt at dømme fået hjælp til de mange tyverier af flere personer, som også er i politiets søgelys.

Men de to, som fredag skal i Retten i Næstved, menes at være hovedpersonerne i en organiseret tyvebande.

De blev anholdt i december sidste år - få uger efter, Slagelse havde set den største indbruds-bølge i private hjem i nyere tid: Hele 35 indbrud over blot en enkelt weekend. Noget, som rystede selv garvede politifolk.

Politikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse glæder sig i dag over, at antallet af indbrud i private hjem i Slagelse er faldet markant, efter de to mænd blev fængslet i december sidste år.

- Faktisk er Slagelse den kommune i politikredsen, som nu har færrest indbrud pr. 1000 indbyggere, oplyser politimanden til Sjællandske mandag formiddag.

De to mænd er tilsammen tiltalt for indbruds- og hæleriforhold, som i værdi løber op i langt over én million kroner.

Den ene af de to tiltalte er ikke dansk statsborger og vil blive forsøgt udvist af landet, ligesom de to - såfremt de bliver dømt - også vil blive præsenteret for et større erstatningskrav.