Se billedserie I generationer nød borgerne i Korsør godt af to store bagerforretninger lige over for hinanden i Nygade. Nissen på den ene side og Thers på den anden. Foto: Arkiv.dk

To bagere lige over for hinanden

Som kompensation for årets aflyste fugleskydning bringer Sjællandske omtale af tidligere fuglekonger.

Slagelse - 23. juni 2021 kl. 10:25 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

I dag bagermester Povl Nissen, der blev fuglekonge i 1980, hvor Korsør i generationer havde nydt godt af to bagere beliggende lige over for hinanden i Nygade. Nissen på det ene hjørne, Thers på det andet.

Povl Nissen er født 25. maj 1946 i Algade 37 over bagerforretningen.

Søn af bagermester Povl Tage Nissen og dennes hustru Olga. Han blev gift med Kirsten Linsholm Hansen fra Korsør den 23. marts 1975. De fik sønnen Kim i 1979 og datteren Ann i 1976. Begge blev udlært bagere hos deres far.

Povl Nissen gik på Helms Skole fra 1953 til 1958. Herefter fem år på realskolen i Slottensgade.

Efter skolen i 1963 kom han i lære hos sin far Tage Nissen. Han var udlært i 1966. Efter et år i 1967 som soldat i marinen, fortsatte han i faderens bageri.

I 1979 overtog han sammen med sin bror Thorvald bageriet, som de drev sammen, indtil Thorvald valgte at blive ejendomsmægler.

Bro og vognmandsrute Foruden forretningen i Algade havde Nissen brødudsalg i Linde Allé og i Fasanhaven. Han havde omkring 50 ansatte, lige fra bude, rengøring, jomfruer og bagere. Han leverede også brød til Vognmandsruten og til kantinerne i forbindelse med bygningen af Storebæltsbroen og tunellen.

Bageriet i Algade 37 er fra starten af 1800'tallet og i familie Nissens eje siden 1872. I 1904 var det Povl Nissens farfar Thorvald Nissen, der drev bageriet, mens hans far tog over i 1936.

Ingen af Povl Nissens to børn ønskede trods deres bageruddannelse at overtage bageriet, som derfor lukkede ved udgangen af 2002, hvor der dermed blev sat punktum for det i tre gererationer familie-drevne bageri midt i Korsør.

