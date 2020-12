Politiet jager stadig en tredje gerningsmand til et groft overfald på en 44-årig mand i Vemmelev. To er varetægtsfængslet. Arkivfoto

Artiklen: To af tre fængslet for grov vold

To af tre fængslet for grov vold

En skæv næseryg, flænge i baghovedet, hudafskrabninger og et muligt stiksår var skader, som tre overfaldsmænd sammen med spark og slag påførte en 44-årig mand på hans adresse i Vemmelev lørdag den 14. november klokken 20.15. Den overfaldne måtte til behandling for sine skader på Slagelse Sygehus.

