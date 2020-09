Liget af Kiehn Andersen blev fundet i denne sø i Blæsinge Grusgrav 25. april sidste år - fem dage efter, han blev dræbt. Knap to måneder senere blev Poul Frank Jørgensen slået ihjel i sit hus i Vemmelev. Foto: Kim Brandt

To ældre mænd brutalt myrdet i deres hjem

Tirsdag den 29. september ventes det, at der bliver afsagt dom i den meget omtalte drabssag, hvor henholdsvis den 68-årige Kiehn Georg Andersen, Ruds Vedby, og den 80-årige Poul Frank Jørgensen, Vemmelev, sidste år blev dræbt.

De to ældre mænd boede begge alene og blev brutalt myrdet i deres hjem, som bagefter blev sat i brand.

To mænd er tiltalt i sagen, som efterhånden har trukket mange overskrifter - både lokalt og i landsaviserne.

Oprindelig var det meningen, at der skulle afsiges dom den 9. september, men den omfattende sag og de mange vidner har skubbet afgørelsen til den 29. september.

Den 35-årige har i retten fortalt, at han er skizofren, har personlighedsforstyrrelse og er masochist, mens den 43-årige angiveligt har endnu større udfordringer.

Anklager Susanne Bluhm har i anklageskriftet »taget forbehold for påstand om anden sanktion end fængsel« hvad angår den 43-årige.

Hvad de to tiltalte konkret er dømt for tidligere, forventes ligeledes at blive kendt den 29. september, hvor deres personlige forhold skal gennemgås.