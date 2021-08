To-årige Milas blev sendt hjem fra sygehus med brækket arm: Forældre blev ikke lyttet til

Overlæge: Vi lyttede ikke tilstrækkeligt til forældre

Det er ikke noget, man »bare« lige får: Der skal nemlig altid være en rigtig god grund til det, hvis et barn skal tilbydes en røntgenfotografering. Det fastslår ledende overlæge fra akutafdelingen på Slagelse Sygehus, Jes Braagaard.

Han erkender dog samtidig, at to-årige Milas ér en af de børn, der burde have fået tilbuddet, da han og hans forældre, Julie Juul og Nicklas Schøndorff, ankom til sygehuset den 18. juli i år:

- Vi følger de strålehygiejniske principper om at undgå unødig røntgenstråling, særligt hos børn og unge. Derfor opvejes skadevirkninger ved røntgenstråler op mod chancen for, at der reelt er et knoglebrud, forklarer Jes Braagaard i et skriftligt svar til Sjællandske og uddyber:

- Dette er grunden til, at vi altid foretager en grundig fysisk undersøgelse af særligt børn og unge – før de sendes videre til røntgen. Det har vi dog ikke gjort i Milas’ tilfælde.

Den ledende overlæge fra Slagelse Sygehus’ akutmodtagelse forklarer, at sygehuset »skulle have undersøgt Milas´ underarm bedre og efterfølgende sendt ham til røntgenundersøgelse.«

Det ville have bekræftet bruddet på Milas’ underarm, som Julie Juul og Nicklas Schøndorff fra start mistænkte.

- Vi er kede af, at vi ikke fandt indikation på brud ved første undersøgelse og ikke lyttede tilstrækkeligt til Milas´ forældre, siger Jes Braagaard afslutningsvis.