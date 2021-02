Da familien Møltov fra Slagelse endelig fik røntgenfotograferet datteren Amalia, havde hun gået med stærke smerter i fem dage. Slagelse Sygehus havde flere gange afvist familiens bekymringer og mente ikke, at armen fejlede noget. Men det var forkert. Foto: Privatfoto

To-årige Amalia gik med brækkede knogler og smerter i fem dage - sygehus overså alvorlig skade

I fem dage overså Slagelse Sygehus en brækket arm hos smerteplagede to-årige Amalia. Det skete, selv om Misha Mia Møltov som mor flere gange slog i bordet og forlangte at få foretaget en røntgenfotografering.

13. februar 2021

- Hun vågnede flere gange om natten, fordi hun havde ondt. Så jeg var nødt til at give hende panodiler. Ellers kunne hun ikke sove.

Misha Mia Møltov husker tydeligt den første nat, efter hendes to-årige datter Amalia, der fylder tre år til april, søndag aften for et par uger siden faldt ned fra sin højstol. For selv om familien få timer forinden var blevet sendt hjem uden behandling fra en konsultation på Slagelse Sygehus, vidste hun, at noget var galt.

Men først fem dage senere opdager hun - og lægerne, der har tilset Amalia - at armen er brækket.

- Allerede mandag undrer vi os. For hun bruger kun venstre arm, selv om hun er højrehåndet. Men den højre arm hænger bare og dingler, fortæller Misha Mia Møltov, hvis datter altså gik med den brækkede arm i fem dage og nåede at møde fem læger, før hun fik den afslørende røntgenfotografering.

Det, selv om familien fra Slagelse flere gange slog i bordet for at blive ordentligt undersøgt.

Skreg intenst - Da hun (Amalia, red.) falder ned ad stolen, skriger hun meget intenst. Hun er ikke normalt pyldret, men hun græder. Meget. Derfor ringer vi til vagtlægen, som beder os om at tage til skadestuen, forklarer Misha Mia Møltov, hvis mand måtte tage alene afsted til skadestuen med deres to-årige pige, da familien har en mindre datter på 11 måneder.

- Jeg er derhjemme, men da de kommer hjem, fortæller min mand, at han har fået at vide, at det er slaget, der gør ondt. Og der tænker jeg: Det må være rigtigt. Han har jo fået det at vide af en læge, husker hun. Sådan skulle Misha Mia Møltov dog aldrig have tænkt. Artiklen fortsætter efter billedet...

To-årige Amalia har i dag armen i en slynge. Privatfoto.

For mens hendes datter fortsat har store smerter, når det at blive tirsdag, før hun trodser sygehusets vurdering og ringer til sin egen praktiserende læge. Her ønsker hun en henvisning til røntgenfotografering.

For noget er galt.

»Akuttid« efter fire dage - Hun har tydeligt ondt. Så jeg beder om en akuttid. Men de har først tid til at se os fredag, beretter Misha Mia Møltov, som onsdag igen er nødt til at kontakte Slagelse Sygehus.

"(...) der er jo noget galt.

Det kan jeg jo se."

- Misha Mia Møltov, mor til Amalia "(...) der er jo noget galt.Det kan jeg jo se."- Misha Mia Møltov, mor til Amalia Smerterne i Amalias arm er så store, at familien ikke kan vente på tiden hos egen praktiserende læge. Familien forlanger derfor en røntgenfotografering, så de kan finde ud af, hvad smerterne skyldes.

Men det afviser sygehuset.

- Vi bliver bedt om at komme. Men da vi så møder op (om onsdagen, red.), siger de det samme som første gang (om søndagen, red.): At man ikke røntgenfotograferer så små børn, da stråling kan være kræftfremkaldende og så videre. Men der er jo noget galt. Det kan jeg jo se, siger Misha Mia Møltov, der som mor nu er ved at nå grænsen for sin tålmodighed. Artiklen fortsætter efter billedet...

Misha Mia Møltov måtte slå i bordet flere gange, før hendes datters brækkede arm blev røntgenfotograferet. I dag vil hun klage over Slagelse Sygehus til Styrelsen for Patientklager. Privatfoto.

Alligevel er familien igen nødt til at tage turen hjem. Denne gang med en datter, der er stærkt smerteplaget, og som endnu ikke er blevet undersøgt andet end af læger, som har hevet og trukket i hendes brækkede arm.

Afvist på sygehuset Da det bliver torsdag er Misha Mia Møltov derfor igen nødt til at kontakte sygehuset. Det er tredje gang indenfor få dage, og tonen er blevet skarpere, indrømmer moren til den to-årige datter.

"Jeg tuder, og jeg råber, og jeg fortæller, at jeg ikke forlader klinikken, før jeg har fået en henvisning."

- Misha Mia Møltov, mor til Amalia - Misha Mia Møltov, mor til Amalia Det bliver dog ikke bedre, da sygehuset meddeler Misha Mia Møltov, at skaden nu defineres som en "gammel skade", og at hun derfor er nødt til at få en henvisning hos egen praktiserende læge, før de kan tilse datterens beskadigede arm.

Så om fredagen møder hun op til »akuttiden« som aftalt. Og er rasende.

- Jeg bliver ekstra vred, fordi vi dagen forinden (om torsdagen, red.) bliver afvist på skadestuen med begrundelsen, at skaden er for gammel. De har jo slet ikke tjekket den. Så hvis lægen også afviser mig, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, tænker jeg, forklarer Misha Mia Møltov.

- Så ja. Jeg tuder, og jeg råber, og jeg fortæller, at jeg ikke forlader klinikken, før jeg har fået en henvisning, beskriver hun, da hun husker tilbage på episoden.

Vil klage over forløb I dag er to-årige Amalias arm bundet op i en slynge.

Men mindet om forløbet på Slagelse Sygehus skuffer Misha Mia Møltov, som har besluttet at klage over behandlingen - eller mangel på samme - til Styrelsen for Patientklager.

- Da jeg er hos min egen læge, har hun endda den frækhed at sige, at jeg har fået "overtalt dem" til at få en røntgen - men at når jeg fik svaret, og den (armen, red.) ikke var brækket, så kunne jeg ringe og få den henvisning til en fysioterapeut, som hun først havde tilbudt mig, fortæller Misha Mia Møltov, der efterfølgende måtte vente flere timer på skadestuen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Familien Møltov følte ikke, at Slagelse Sygehus på noget tidspunkt lyttede til deres bekymringer. Hele fem læger så Amalia, før hun fik en røntgenfotografering.

- Jeg får at vide, at jeg skal tage derud med det samme. Men der har de (lægehuset, red.) ikke sendt henvisningen, så jeg må ringe igen. Henvisningen sender de først 11.43. Og jeg havde altså tid hos min læge 9.15, forklarer hun.

- Som forælder følte jeg mig slet ikke lyttet til Ifølge Misha Mia Møtov lænede personalet hos sin egen praktiserende læge sig op ad vurderingen fra Slagelse Sygehus i stedet for at foretage en ny og individuel vurdering af armen, der viste sig at være brækket.

Præcis, som den frustrerede mor altså fra starten havde mistænkt.

"(...) hun blev jo genert og trykkede sig i stedet ind mod mig. Det var tydeligt, at hun havde ondt"

- Misha Mia Møltov, mor til Amalia - Misha Mia Møltov, mor til Amalia - Som forælder følte jeg mig slet ikke lyttet til. De hæftede sig bare ved, at hun (Amalia, red.) ikke græd, når de trykkede og rev i hendes arm - men hun blev jo genert og trykkede sig i stedet ind mod mig. Det var tydeligt, at hun havde ondt, fortæller Misha Mia Møltov, der kalder forløbet »grotekst«-

Heldigvis er datteren, to-årige Amalia, der om et par måneder har fødselsdag, ved godt mod.

- Men hun snakker stadig om læger - hun er jo blevet revet i og trykket på så mange gange - og så sent som i morges spurgte hun: »Mor, skal vi til lægen i dag?« Hvor jeg måtte sige: »Nej skat, vi er færdige med det«, fortæller Misha Mia Møltov.