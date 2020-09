To lærere fra metalværkstedet på FGU-skolen i Korsør følte sig dårlige efter private sammenkomster, hvor der også deltog personer, der var smittet med corona. De er nu sendt hjem for at lade sig teste. Uden lærere har det også været nødvendig at sende de 12 elever på metalværkstedet hjem. Foto: Helge Wedel

To FGU-lærere corona-testes

Der er stor opmærksomhed mod smittespredning med cowid 19. Også så stor, at informationer om fakta til tider er overdrevet. Eksempelvis om FGU- skolen i Korsør, der på ingen måde er lukket som følge af coronasmitte.

Slagelse - 09. september 2020 kl. 10:28 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men de 12 elever på metalværkstedet er sendt hjem med opfordring til at lade sig teste. Baggrunden er i følge leder af FGU Korsør Katrine D. Larsen, at de to lærere på metalværkstedet følte sig dårlige, efter at have deltaget i nogle private sammenkomster, hvor der efterfølgende viste sig også at have deltaget personer smittet med cowid 19. Ingen af de to lærere er ifølge Katrine D. Larsen kontaktet af sporingsstyrelsen.

- Men vi tager ingen chancer, når de siger, at de føler sig dårlige, så sender vi dem hjem for at lade sig teste, siger Katrine D. Larsen. Hun tilføjer, at uden lærere på metalværkstedet er det derfor også nødvendigt at sende de 12 elever hjem. De er også opfordret til at lade sig teste.

Krisestyringsstab indkaldt Slagelse Kommune er nu den eneste i Region Sjælland, der med 21,6 smittede per 100.000 indbyggere er over den magiske grænse på 20, som hvis det var et land betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser dertil. Slagelse Kommunes krisestyringsstab er derfor indkaldt i dag onsdag.