»Vi er alle i samme storm« er et nummer, der sigter på at fortælle, at når det kommer til klimakrisen, er vi alle i samme båd, forklarer skuespillerne. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Tjæreby Revyen: Alle står for skud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tjæreby Revyen: Alle står for skud

Den 30. oktober går det løs, når Tjæreby Revyen 2021 løber af stablen med seks forestillinger frem til den 14. november. I weekenden blev der afholdt øveweekend og publikum har god grund til at glæde sig, fortæller instruktør Kia Reffeldt Ambus.

Slagelse - 18. oktober 2021 kl. 17:08 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

- Hvis du ikke ved, hvem du skal stemme på. Går du og vakler mellem rød eller blå? Hør så lige, hvad vi foreslår: du kan stemme på noget, der skal til at foregå. For nu er der revy.

Sådan lød det fra Tjæreby Forsamlingshus på Næstved Landevej ved Skælskør, da Tjæreby Revyen afholdt deres anden øvegang i weekenden.

Op mod 20 personer både foran og bagved scenen står for at afvikle selve revyen i det 136 år gamle forsamlingshus, der lige siden dets opførsel har været drevet af en frivillig ild.

Og revyen er ingen undtagelse.

Når Tjæreby Revyen 2021 for alvor løber af stablen den 30. oktober bliver der fyldt op i forsamlingshuset.

De 20 sceneteknikere, syersker, skuespillere, spillemænd og souffleurer assisteres af op mod 50 forskellige kogekoner, køkkenhjælpere, tjenere og billettjekkere.



Artiklen fortsætter under billederne...

Holdet på omkring 20 tæller blandt andet også en række syersker, som står for at sy og tilpasse de mange kostumer.

Listen er lang over de mange, der ønsker at hjælpe til. Sådan har det egentlig altid været, fortæller instruktør Kia Reffeldt Ambus, der også udgør den ene tredjedel af skuespillerne.

Ifølge hende er der i år for alvor sadlet op til en god omgang lagkagerevy, som publikum har lov at glæde sig til.

- Vi har 25 numre, der er masseret med alverdens holdninger: Det bliver både sjovt og samfundskritisk, forsikrer Kia Reffeldt Ambus overfor Sjællandske.

Hun suppleres af hendes medspiller, Niels Weiglin, der blandt andet har 25 sæsoner i Næstved Revyen på CV'et.

- Vi håber, at publikum kan få et smil på læben og en eftertænksom tanke på hjernen, siger han.

Også Kenneth E. Kirkeby, som har været med i Tjæreby Revyen tidligere, er med på scenen i de i alt seks planlagte forestillinger i Tjæreby Forsamlingshus.

Ingen hellige køer i revyen For Kia Reffeldt Ambus er revyen en delikat genre: den er svær at mestre, men kan tilbyde mange forskellige aspekter af humor og satire - og så sigter den altid bredt.

Selv har hun spillet revy i 35 år, mens positionen som instruktør er relativ ny.

- Jeg har været instruktør i to år på Tjæreby Revyen, siger Kia Reffeldt Ambus, der mener, at genren er oplagt, når man har meget på hjerte.

- Jeg kunne lige så godt have været politiker - flere har også forsøgt at hverve mig. Men jeg vil hellere have muligheden for at sige min mening uden at skulle ligge bånd på mig selv. Der er ingen hellige køer i min butik, forklarer hun, mens hun viser rundt i systuen bag scenen, der er prydet med specialsyede kostumer til de mange indslag.

Sidste år spilledeTjæreby Revyen også - men som en af de eneste i landet, fortæller Kia Reffeldt Ambus. På trods af, at det lod sig gøre at spille sidste år, var det ikke uden besvær, forklarer hun.

- Det var meget besværligt. Men nu er restriktionerne borte, og vi er alle vaccineret - så går det alligevel meget nemmere.

Kommunalvalg og rigsretten står for skud

De tre skuespillere forklarer, at ingen kan vide sig sikker, når Tjæreby Revyen 2021 finder sted den 30. oktober. Hverken lokalvalget eller rigsretssagen mod Inger Støjberg går upåagtet hen, når de tre skuespillere indtager scenen.

- Under forestillingen får vi besøg af Inger Støjberg, som har været nødsaget til at se sig om efter et nyt job i forbindelse med rigsretssagen, fortæller de.

Hverken kommunalvalget eller rigsretssagen mod Inger Støjberg går upåagtet hen i den nye revy, fortæller skuespillerne Kia Reffeldt Ambus (tv.), Niels Weiglin (mf.) og Kenneth E. Kirkeby (th.).

Ligesom der afholdes et fiktivt kommunalvalg under selve forestillingen, hvor de mange fremmødte opfordres til at stemme. Der er i mellemtiden ikke mange valgmuligheder, når publikum skal sættes deres kryds.

- Der er 11 oplistede kandidater, som publikum kan stemme på under forestillingen. Men det starter og slutter ved liste T: Tjæreby Revyen. Afstemningen er lige så ren som ved det russiske valg, forklarer Kia Reffeldt Ambus.

Revy er uden omsvøb, og det kan godt ske, at der er et enkelt indslag eller to, som går lige til grænsen. Men det bliver aldrig decideret grænseoverskridende, forsikrer de.

- Hele forestillingen er en potpourri af forskelligartede indslag, som er krydret med samfundssatire. Vi går tæt på, men vi bliver ikke som sådan grænseoverskridende, supplerer Kenneth E. Kirkeby med et smil på læben.