Tissetrang hindrede storbrand

Bådhusene primært af træ på Lilleø og Magleø i Korsør ligger tæt. En brand i de to bådforeninger kan derfor i værste fald hurtig udvikle sig til en storbrand ved ugunstige vindforhold. Mandag klokken 17.32 lød brandalarmen fra bådforeningen Lilleø. Et bådhus brændte. Ifølge politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse Jens Jedig Christiansen er brandårsagen efter alt at dømme en kortslutning eller en overophedning i et køleskab.