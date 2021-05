Tip om skyderi og politiaktion: Sygdom sendte helikopter og ambulancefolk til bymidte

En lægehelikopter hængende over Slagelses bykerne fik torsdag aften flere borgere til at undre sig.

Da samtidig en ambulance, en politipatrulje samt en indsatsledervogn parkerede ved basaren og City 3 i Jernbanegade, begyndte rygterne at svirre.

Ifølge vagtchef Henrik Karlsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, var der dog »blot« tale om sygdom og aldeles ikke et skyderi, som ellers meldingen fra folk i området først lød på.

- Det er der ikke noget om. Vi har at gøre med sygdom, hvilket også er komplet ligegyldigt for offentligheden, sagde vagtchefen, der ikke havde yderligere at tilføje, da Sjællandske fik fat på ham torsdag aften.

Ifølge Sjællandskes oplysninger var der tale om en bevidstløs person, der blev hentet med helikopter.