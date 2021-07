Sidste år skulle 59-årige Tina Andersen have skiftet sin pacemaker, men noget gik galt, og hun endte med en slem hjerneskade. At familien efterfølgende følte, at de skulle slås med Slagelse Kommune om af få det nødvendige genoptræningsforløb, gjorde kun ondt værre. Foto: Jens Wollesen

Tina fik hjerneskade - og måtte derefter slås med kommunen

Efter en fejloperation blev Torben Andersens kone Tina hjerneskadet og skulle siden igennem et intensivt genoptræningsforløb. Men for at få det nødvendige tilbud, måtte familien kæmpe en lang kamp med Slagelse Kommune. Det økonomiske hensyn vejer tungere end det menneskelige, er i dag den oplevelse, familien er ladt tilbage med.

Slagelse - 12. juli 2021 kl. 06:12 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg har haft det sådan fra den dag, hvor man nævnte Blomstergården, at jeg skulle have dokumentation på alt. For jeg vidste, det ville gå galt. Jeg vidste det.

66-årige Torben Andersen stirrer ud i luften, mens han ryster på hovedet, og hans hænder sitrer. Røde blodsprængninger stjæler pludselig opmærksomheden fra hans brune øjne, før hans blik søger i skjul, og han nærmest gribende tager sig til hovedet, der nu hænger tungt nedad. På højre hånd bærer han en guldring.

Torben er nemlig gift med 59-årige Tina Andersen, og de to har siden september sidste år været igennem meget. Ikke mindst en kamp med Slagelse Kommune om at få nødvendig genoptræning af Tina, som i dag sidder i kørestol efter en fejloperation på Odense Universitetshospital. For plejecentret Blomstergårdens midlertidige genoptræningpladser, som parret først blev visiteret til, kunne ikke løfte opgaven, mener de.

»En ond drøm« - De fysiske træningsforhold var én lang gang med personale og beboere, der gik frem og tilbage, så det til tider lignede Hovedbanegården i København i myldretiden. Man ejede stort set ingen træningsmaskiner. Det mindede om en ond drøm, beskriver Torben Andersen.

Men for at forstå, hvorfor genoptræningen af hans kone Tina har været - og fortsat er - så vigtig, skal vi spole tiden længere tilbage. Artiklen fortsætter efter billedet...

»Når systemet ødelægger min kones liv ved en fejloperation , så må det mindste, man kan forlænge, være, at de giver hende de bedste forudsætninger for at komme så hel tilbage som muligt«, skrev Torben Andersen, da han første gang kontaktede Sjællandske og dermed gjorde alvor af sin trussel om at gå til pressen

Den 24. september skulle Tina Andersen have skiftet sin pacemaker, som hun første gang fik i 1986. Men under operationen går noget galt, og Tina ender med en alvorlig skade på sin højre hjernehalvdel og flere uger i koma. Hendes tilstand er på daværende tidspunkt så kritisk, at man overvejer at slukke respiratoren.

Men heldigvis vælger familien at ville holde liv i Tina, og hun bliver derfor flyttet til Slagelse Sygehus. Her vågner hun fra sin koma og gør de første fremskridt.

Fremskridtene fortsætter, da hun bliver overflyttet til Afdeling for Hjerneskader på Hvidovre Hospital. Men herefter starter »den onde drøm«, som før beskrevet af Torben Andersen.

Protesterede fra start Tina Andersen kan efter opvågning fra koma hverken tale eller gå, og derfor er det et intensivt rehabiliteringsprogram, hun skal igennem, før hun igen er i stand til at komme hjem at bo. Det er Slagelse Kommune, der står for at visitere hende til den nødvendige genoptræning.

Og allerede på Hvidovre Hospital får Torben Anderden ifølge eget udsagn at vide, at genoptræningspladserne på Blomstergården ikke er det rigtige sted til den slags hjerneskade, som Tina skal genoptrænes fra.

ægtemand til Tina - Torben Andersen,ægtemand til Tina Derfor ønskede familien en plads på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter i Ringsted, der udelukkende arbejder med genoptræning af hjerneskader og samarbejder med flere kommuner - heriblandt Slagelse.

Det ønske blev dog ikke opfyldt. For familien fik i stedet plads på netop plejecentret Blomstergården.

- Jeg protesterede fra start. En læge fra Hvidovre (Hospital, red.) havde jo netop sagt til mig, at vi ikke skulle regne med at blive henvist til Blomstergården, fordi de ikke var klædt på til at kunne løfte opgaven. Men det blev det så alligevel, siger Torben Andersen og ryster atter på hovedet.

19 minutters træning I dag har han fået Tina hjem at bo. Hun sidder fortsat i kørestol, men kan stå op og lave kaffen ved køkkenbordet og kan respondere med »ja« og »nej« på simple spørgsmål. Hun forstår alt, hvad man siger.

Men fortjenesten er ikke Blomstergårdens, understreger Torben Andersen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Tina kan i dag selv stå ved køkkenbordet og lave kaffen. Men det er ikke Blomstergårdens fortjeneste, fastholder familien, som efter opråb blev flyttet til Ringstedhave, der specialiserer sig i hjerneskader. Foto: Jens Wollesen

Foruden at mangle de nødvendige træningsfaciliteter, oplevede Torben Andersen også, at personalet på stedet var ukvalificeret til at hjælpe hans kone med hendes svære hjerneskade. Og når der endelig var planlagt genoptræning af Tina, kom personalet ofte for sent. Hvis de overhovedet dukkede op.

»Ifølge træningsskemaet, som er hængt op skulle Tina have fys fra kl 11-12. De kom kl 11.33 og trænede til kl 11.52. Altså træning i 19 minutter, hvor programmet sagde 60 minutter«

Eksemplet i mailen er ifølge Torben Andersen ikke enkeltstående tilfælde.

Truer med at gå til pressen - Når jeg kommer med min kritik, så er det ikke for at kritisere de ansatte, for jeg er sikker på, de gør, hvad de kan. Man skal jo være klædt på til de opgaver, man får tilbudt, og det er de ikke. Det er ledelsen, der skal stå for dette, afslutter Torben Andersen den netop nævnte mail til kommunens koordinator og peger på, at han kun har mødt SOSU-uddannede på Blomstergården, der kan tilbyde »hjælp på plejeniveau«.

Modsat Ringstedhave. - Her er de jo oplært, de har den ekstra neurouddannelse. Og det kan man også se. Den måde, de kommer ind på. Den måde, de tager fat på Tina på. Den måde, de træner på. Det er en helt anden verden at komme ind i, beskriver Torben Andersen.

Han ved, hvad han snakker om. For efter næsten seks uger på Blomstergården, får familien endelig en plads til Tina på Ringstedhave som fra start ønsket.

Slagelse Kommune afviser kritikken af genoptræningspladserne på Blomstergården. Foto: Jens Wollesen

Ifølge Torben Andersen sker overflytningen af Tina til Ringstedhave, da han til sidst truer med at have nok beviser mod Blomstergården til at gå til medierne.

- De blev ved med at påstå, at Tina gjorde fremskridt (på Blomstergården, red.). Men når jeg så sagde, at jeg ville have fremlagt, hvilke fremskridt, de talte om, kunne jeg ikke få svar på det. Og det kan jeg godt forstå. For jeg kunne simpelthen ikke se et eneste fremskridt, fastslår han.

»Nogen skal råbes op« Når Tina i dag hver dag kan stå ud af sengen og komme på toilettet selv, sender Torben Andersen derfor sin tak til Ringstedhave. Også selv om parret her afsluttede opholdet før tid, da genoptræningen af Tina også her på nogle punkter var mangelfuld og fejlbarig.

For eksempel tog Torben Andersen flere gange personalet i at undlade at børste Tina på armen med en speciel børste, der skulle aktivere hendes sanser som en del af genoptræningen. At opholdet alligevel var langt bedre end det på Blomstergården, understreger blot, hvor dårligt et tilbud, familien først blev visiteret til, mener Torben Andersen.

Han mistænker derfor Slagelse Kommune for ikke at ville visitere familien til det tilbud netop på grund af et økonomisk aspekt. Og derfor har han også gjort alvor af sin trussel og kontaktet pressen, selv om Tina efter lang tids kamp fik en plads på Ringstedhave og i dag endelig igen er hjemme.

- Nogen skal råbes op. Tinas sag kan ikke gøres om. Men det må ikke ske for andre, fastslår Torben Andersen uden at blinke.

Charlotte Kaaber, der er chef for sundhed og ældre i Slagelse Kommune, afviser kritikken og understreger, at plejecentret Blomstergården har de rette kompetencer til at yde specialiseret genoptræning til borgere med neurologiske skader.