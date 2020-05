Det store øjeblik: Tina Andersen cykler for første gang siden ulykken, hvor hun brækkede ryggen under en skraldebil. Men hun var aldrig nået hertil uden det genoptræningsforløb, som hun har været igennem, siger hun.

Tina brækkede ryggen under en skraldebil: I dag kan hun cykle

For snart et år siden brækkede Tina Andersen ryggen efter på cykel at være ramt af en skraldebil. Hun troede aldrig, at hun kom til at cykle igen. Men det gør hun nu efter to en halv uge på Gigtforeningens rehabiliteringscenter i Skælskør.

Tina Andersen er ikke til at skyde igennem. Hendes stemme er jublende, når hun fortæller, hvordan hun den 13. maj i år for første gang kom op på en cykel, efter hun den 11. juni sidste år blev påkørt af en skraldebil.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her