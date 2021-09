Far og datter skal nu sammen lede JMI Gruppen A/S med hovedsæde på glasværket og bestående af 20 virksomheder med i alt 350 medarbejdere, hvoraf de 200 er i udlandet. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tina Milvertz i direktion med sin far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tina Milvertz i direktion med sin far

35-årige Tina Milvertz er nu del af direktionen i JMI Gruppen A/S, der omfatter 20 virksomheder med i alt 350 ansatte. Hendes far 56-årige Jan Milvertz og ejer af virksomheden fortsætter som ordførende direktør.

Slagelse - 03. september 2021 kl. 08:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Fremtiden er på plads i JMI Gruppen A/S, når det gælder navnet Milvertz.

Da Jan Milvertz den 13. marts 1992 åbnede sin første mæglerbutik i Korsør blev det startskuddet på en succesfuld erhvervshistorie, hvor hans virksomhed JMI Gruppen A/S her i 2021 omfatter 20 virksomheder med i alt 350 medarbejdere. De 200 i udlandet. Mæglerbutikkerne er stadig én af hjørnestene i JMI Gruppens portefølje, som i dag er et konglomerat af virksomheder inden for elektronik, IT samt investeringer i både beboelses- og erhvervsejendomme og hoteller. De seneste år har der været kraftig vækst i IT-virksomheden i Polen og Ukraine.

Korsørs største Korsør-drengen og i dag den driftige 56-årige forretningsmand Jan Milvertz har de seneste fire år haft sin datter Tina Milverzt ansat som direktionsassistent i JMI Gruppen, der har hovedsæde på glasværket. Det blev i 2000 erhvervet af Jan Milvertz. Den 20.000 kvadratmeter store tidligere industribygning er i dag Korsørs største erhvervs- og sundhedscenter med mere end 50 virksomheder inden for en række forskellige brancher.

Allerede fra årsskiftet tiltrådte Tina Milvertz stillingen som direktør (CEO) for Glasværket A/S og Ejendomsselskabet Servicevej A/S - kendt som Kodak Huset. En stilling som tidligere Poul Møller og før ham Sven Lyse havde.

Fra 1. september er Tina Milvertz også indtrådt i direktionen i JMI Gruppen A/S, hvor hendes far fortsat er ordførende direktør.

- Det glæder mig meget, at Tina har sagt ja til at indtræde i direktionen og naturligvis også, at kontinuiteten i JMI Gruppen dermed har base i det familiemæssige. Vi er sammen med den øvrige organisation klar til at videreudvikle JMI Gruppen og til at opfylde målsætningerne for de kommende år, siger Jan Milvertz, virksomhedsejer og stolt far!

Brug for blæksprutte Tina Milvertz fortæller, at hun før hendes far havde brug for en blæksprutte tilbage i 2017, havde arbejdet otte år som personlig assistent og projektleder på en række større interne og eksterne projekter i rådgivningsvirksomheden EY med base i Odense, hvor hun siden 2005 har boet med mand og tre børn på i dag 11, otte og 1 ½ år. Før rådgivningsvirksomheden var hun administrativ medarbejder i mæglerbranchen i Odense.

Sommerhus i Korsør - Jeg bor fortsat i Odense, hvor min mand har virksomhed i byen, og når man først har skolebørn, så er det svært at rive rødderne op. Vi har dog købt sommerhus i Korsør, så jeg tør næsten godt sige, at jeg halvt bor i byen alligevel, siger Tina Milvertz. Med direktørjob og tre mindre børn er det så som så med fritidsinteresser ud over havearbejde, gode bøger og lækker mad. Hun driver dog fortsat instagramprofilen @mitkorsør.

Med plads i direktionen ser hun frem til ikke kun at komme tættere på beslutningerne men også at være en del af beslutningsprocessen.

- Jeg glæder jeg mig meget til et fortsat godt samarbejde med gruppens mange dedikerede medarbejdere og til, at vi sammen kan fortsætte gruppens positive udvikling, fastslår Tina Milvertz.