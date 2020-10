18 af 31 byrådsmedlemmer vedtog mandag aften budgettet for Slagelse Kommune.

Timelang debat i byråd endte med snævert budget

Selv om det syntes klarlagt, klappet og klart fra start, blev det en timelang debat om budgettet for Slagelse Kommune, der mandag kendetegnede byrådsmødet.

Fronterne var igen skarpt trukket op under et møde, hvor flertallet - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance - ikke holdt sig tilbage med gloserne om Venstre, SF og Radikale Venstres oplæg til nedskæringer, som ifølge sidstnævnte ellers betragtes som ansvarlige i en tid, hvor prognoserne for underskud synes dystre. Blandt andet blev SF's varsel om »massefyringer« nævnt.