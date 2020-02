Træskogården i Slagelse er fremtidens parkeringsoase. I hvert fald én af dem. Derfor går Slagelse Kommune nu sammen med den private ejer af City 3. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Tiltrængt smukkesering for millioner i vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltrængt smukkesering for millioner i vente

Slagelse - 06. februar 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tiltrængt forskønnelse er på bedding i Slagelse midtby.

Læs også: Slagelse klar med millioner til forskønnelse af bymidten

Vestsjællands hovedstad, som kommunens hovedby benævnes, har i flere år ikke været prioriteret - i hvert fald hvad angår investeringer i bymidten - hvorfor politikere i erhvervs- og teknikudvalget nu skyder seks millioner kroner i retning af netop Slagelse. Vel at mærke ud af en pulje på i alt otte millioner kroner, som byrådet har afsat til renovering af blandt andet torve i hele kommunen efter ønske fra de tre city- og erhvervsforeninger.

4,2 af de i alt seks millioner kroner til Slagelse skal bruges på en forvandling af Fisketorvet med tilhørende gågade. Strækningen helt fra Gl. Torv til Nytorv og Rådhuspladsen lider under det efterslæb, der har været i forhold til en forskønnelse af midtbyen. Det seneste projekt, der blev udført, var omlægningen af Rosengade i 2011 og 2012.

Det er sød musik i ørerne hos Business Slagelse, hvis formand, Torben Kjerulff, også her i avisen flere gange har ytret, at der snart måtte ske noget. Og det gør der, tør man roligt sige.

I forvejen er der afsat penge til blandt andet ambassadepullerter, hvorfor disse seks millioner kroner, der nu afsættes, kan bruges på en fornyelse af byrummet andre steder. Således både ved Fisketorvet, hvor der er planer om et plateau med en »spansk trappe« til brug for eksempelvis musikarrangementer og lignende. Samtidig er der planer for belægningen, ligesom området generelt trænger til et løft.

Bedre parkeringsforhold Samtidig afsættes der penge til parkeringspladser. Det være sig for eksempel i forhold til den business case, som man har efterlyst om mulighederne for etablering af et parkeringshus i Gørtlergade.

Her indgår nummer 4 i et scenarie, hvor det tidligere Borgerservice rives ned til fordel for et parkeringshus, som en mulig ny investor skal betinge sig at opføre.

Samme samarbejde vil ske i Træskogården, hvor ejer af City 3, Atlantia ved Jacob Vestergaard, er i fuld sving med omkalfatringen af det mangeårige indkøbscenter.

Her er der planer om at etablere væsentligt flere pladser, end der er i dag, og netop indehaveren har rettet henvendelse til kommunen om et forløb, hvor det offentlige og private mødes om at forbedre i fællesskab. Her vil kommunen lægge 1,5 millioner kroner.

- Det vil fungere rigtig godt, og vi skal også tænke på, at han jo er i gang. Derfor trak Slagelse også det længste strå i denne omgang. Der er også en større masterplan for hele bymidten på vej, som vil koste et væsentlig større millionbeløb. Samtidig er det Slagelse, der trænger allermest, siger udvalgsformand Villum Christensen (LA).