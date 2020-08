Artiklen: Tiltalte opsøgte offer to uger før drab: - Vi havde hørt, han var pædofil

- Jeg er skizofren, har haft en masse blodpropper og har nyreproblemer med mere. Jeg har været indlagt mange gange, og lægerne har sagt, at jeg nok ikke bliver særlig gammel.

Det fortalte den 43-årige medtiltalte til de to drab, begået sidste år i Ruds Vedby og Vemmelev, fredag i Retten i Næstved.

- Vi havde hørt, at han lå inde med noget børneporno. Og jeg kan ikke li' pædofile, så vi kørte ud for at snakke lidt med ham, sagde han.