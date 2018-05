En efterlyst, 22-årig reality-deltager, der sammen med sin mor tiltales for massiv svindel, agter at blive væk fra retsmødet på onsdag. Kvinden, som tidligere har boet i Slagelse, bliver i USA, fremføres det i en video på det sociale medie Instagram.

Tiltalt reality-deltager afviser at møde i retten

Den 22-årige kvinde og reality-deltager, der sammen med sin mor - en 47-årig kvinde - kræves fængslet af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi med baggrund i anklager om svindel, databedrageri og dokumentfalsk for godt en kvart million kroner, har ikke tænkt sig at komme til Danmark.

Hun bekræfter ligeledes - som også Sjællandske skrev forleden - at sagen mod hende, efter flere ihærdige forsøg fra myndighedernes side, for nylig er blevet forkyndt for hende.

- Jeg vil sige, at jeg har fået forkyndt sagen via min advokat, der har sendt den til mig på email, så de kan gå videre med sagen, uden at jeg møder op, siger kvinden ifølge Realityportalen.dk.

Hun er sammen med sin mor tiltalt for 73 forhold - eksempelvis for flere gange via Den Blå Avis at have solgt mobiltelefoner såvel som Nikon- og Canon-kameraer, de ikke var i besiddelse af, men som de alligevel fik betaling for.

Specielt anklages den 22-årige kvinde for i 30 tilfælde at have udnyttet en mandlig bekendts »betydelige vanskeligheder, manglende indsigt eller letsind i et aftaleforhold«, som det hedder i anklageskriftet.