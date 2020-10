Tidligere dømt plejefar udeblev fra retten, da sag mod ham begyndte i februar. Nu genoptages sagen.

Tiltalt plejefar tidligere dømt: Nu genoptages sag imod ham

En tidligere dømt plejefar udeblev fra retten i februar, hvor vidner ellers fortalte om uhyrligheder begået mod endnu et plejebarn. I næste uge genoptages retssag.

Slagelse - 01. oktober 2020

En 64-årig plejefar, der for 12 år siden blev dømt for overgreb begået mod tre af fire piger, han havde i pleje fra 1999 til 2005, sætter sig nu igen på anklagebænken.

Det sker som led i en ny retssag mod manden, der tiltales for at have mishandlet og voldtaget et otteårigt plejebarn fra den 1. januar 2006 til den 14. februar 2007.

Han er tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje begået mod et barn under 12 år samt blufærdighedskrænkelse, mishandling og trusler af en dengang otteårig pige. Han anklages for dagligt at have tilnærmet sig pigen, beordret hende til at tage tøjet af og efterfølgende have stukket en kuglepen ind i hendes skede, hvorefter han skal have forsøgt at få datteren til at manipulere hans lem.

Han tiltales også for at have haft samleje med pigen, hvilket hun har kæmpet imod. Uden held.

Mangler hans forklaring Sagen har været udsat ad flere omgange. Den var først berammet til efteråret 2019, men grundet yderligere efterforskning blev sagen udsat til februar.

Her nåede flere vidner at berette om mandens uterlige facon, hans ydmygelser, psykiske vold og gedigne omsorgssvigt, der blandt andet indebar, at den pågældende pige, der i dag er voksen og centrum for sagen, fik mad i en hundeskål, hvis hun altså overhovedet fik noget som helst at spise. Men han selv glimrede ved sit fravær.

Mødte ikke op Han mødte nemlig ikke op i februar på grund af en stressreaktion og »alvorlig sygdom«, som det lød fra forsvareren, der forsøgte at få sagen udsat. Den lægeerklæring, der blev afleveret efterfølgende, blev dog ikke anerkendt af retsformanden som en værdig, gyldig grund til at udsætte sagen.

Anklageren i sagen, senioranklager Anne Marie Fink, fortalte desuden under retsmødet, at politiet havde forsøgt at finde manden og anholde ham.

Retssagen ved Retten i Næstved starter tirsdag og forventes at kunne afsluttes efter tre retsdage.

Søstre fik oprejsning Den 64-årige blev i 2008 idømt fem års fængsel, men der var tilsyneladende flere skeletter i skabet, end retssystemet umiddelbart kendte til, og der var blevet rejst tiltale for.

Sagen, der blev rejst dengang, omhandlede de tre af fire søstre, som senere - i 2016 mere præcist - lagde sag an mod Slagelse Kommune. Det skete i samarbejde med Børns Vilkår, fordi den daværende Skælskør Kommune ikke havde reageret på de ellers talrige indberetninger om vold og muligt seksuelt misbrug i plejefamilien.

Dømt til at betale Slagelse Kommune blev dømt til at betale en erstatning til hver af de tre piger på 100.000 kroner, og politikere valgte på et byrådsmøde efterfølgende at modtage landsrettens dom.

Politikerne vedtog samtidig at give forvaltningen lov og mandat til at forhandle et erstatningskrav, såfremt den fjerde, handicappede søster, der ikke var en del af søgsmålet tidligere, meldte sig på banen med et krav.

Senere krævede søstrene imidlertid flere penge ifølge skrivelse sendt til daværende borgmester Stén Knuth (V), som i kølvandet på modtagelsen dog undrede sig over fremgangsmåden, når sagen nu var afsluttet allerede én gang.

