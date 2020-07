Tiltalt forældrepar afviser voldsanklager: Beskylder datter for manipulation

Et forældrepar fra Slagelse afviste alle anklager om vold. Retssagen fortsætter i dag.

Forældre til en sammenbragt børneflok nægter anklager om vold og mishandling igennem 14 år. Vidneforklaringer tegner billede af omsorgssvigt, men kun vold i beskedent omfang. Dommen falder torsdag.

02. juli 2020

Sag om forældrepars påståede, årelange mishandling og vold begået mod en sammenbragt søskendeflok på seks blev onsdag oprullet ved Retten i Næstved.

Her lagde begge forældre, en 38-årig kvinde og en mand på 37 år, skarp afstand til anklager om, at de skulle have lagt hånd på deres børn.

- Jeg har holdt dem fast og ført dem ind på værelset, men jeg har aldrig taget hårdt fat, skubbet eller slået dem, lød det fra den mandlige part, der er stedfar til flere, herunder de to søstre Sabrina og Sarah Pedersen, der i januar i år gik i pressen med deres levnedsskildring.

Meldingen gik dengang på omfattende druk, hashrygning og omsorgssvigt i hjemmet, hvilket forældrene i vidneskranken til dels indrømmede i går formiddag.

- Vi har haft et misbrug, men det er slut nu. Vi har fået den hjælp, vi havde brug for, og har været ude af for eksempel stofferne siden 2015, sagde den 38-årige mor, der pointerede, at hun i forhold til vold i hjemmet - igennem de seneste 14 år - afviste blankt.

- Ingen af børnene har set og oplevet vold. Det er jeg 100 procent sikker på, sagde kvinden, der ellers sidder anklaget for at agere korporligt og i flere tilfælde befale stedfaren »tage over«.

Særligt i forhold til den ene datter, som hun ikke selv kunne styre.

Forskellige syn Ifølge manden, der onsdag var iklædt en hvid t-shirt, et par sorte kondisko og i øvrigt talte med en dyb, skrattende røst, var det alene for at dulme steddatterens temperament, at han indimellem førte hende ind på værelset med en vis magt. Dog uden at bruge sine næver.

- Hun var meget udadreagerende og temperamentsfuld, og børnene har nogle gange fået en form for stuearrest, men de blev aldrig låst inde eller hindret i at komme ud, sagde den 37-årige stedfar, hvis forklaring blev mødt med visse nuancer under de to døtres vidneforklaringer efter frokostpausen.

Blandt andet beskrev den ene, at hun på et tidspunkt i løbet af sin barndom har oplevet, at stedfaren har sat sig på hende, og at hun er blevet placeret i et loftskammer, velvidende at hun ikke brød sig om det rum.

- Vi har prøvet at blive sat på loftet, hvis vi skændtes. Han tog fat i mig og slæbte mig derhen, og jeg gjorde modstand. Jeg brød mig virkelig ikke om det rum. Jeg var så bange, at jeg engang bandt nogle lagener sammen og kravlede ud ad vinduet, lød det fra Sarah Pedersen, som i efteråret 2019 meldte sagen til politiet.

Det skete angiveligt efter i flere år at have været udsat for omsorgssvigt.

- De har drukket meget, og jeg oplevede ofte, at mine søskende skrev til mig, om de måtte sove hos mig, når mor og far skulle et eller andet sted hen. Og nu kan jeg bare se mine brødre gå i samme fodspor, og sådan skal det ikke være, lød det fra hende som en forklaring på, hvorfor det er nu, hun er gået til politiet.

Kommunen har hun forsøgt at råbe op i årevis.

Vold med et gran salt Hun beskrev samtidig, at der er blevet taget hårdt fat, ligesom hun har set sin søster blive tildelt lussinger af eksempelvis stedfaren. Mestendels på ordre fra deres mor.

- Min stedfar er under tøflen. Han er jo også selv blevet smidt ud nogle gange. Min mor havde styringen med ham, lød det.

Da anklager Charlotte Skovmand, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, spurgte ind til specifikke episoder, stod det imidlertid ikke klart i erindringen, hvornår der præcist er blevet slået. En bror, der bor i Jylland, præciserede i øvrigt, at han ikke har set sine søskende blive slået.

- Men jeg er blevet slået én gang. Det var, fordi jeg ikke ville i seng, sagde han.

Ifølge det tiltalte forældrepar er mange af anklagerne pure opspind, ligesom omtalen af deres fælles hjem som et »bombet lokum«, som var udtrykket, forsvarsadvokat Henrik Emil Rasmussen brugte, blev afvist.

- Hun har rengøringsvanvid, så bare der er et fnug, så finder hun støvsugeren frem, beskrev stedfaren om sin bedre halvdel, der erkender, at familien har fået hjælp til at skabe stabilitet i hjemmet.

Beskyldt for manipulation Ifølge akter hos Slagelse Kommune er kommunen blevet orienteret ad adskillige omgange. Underretninger er strømmet ind i årenes løb. En af dem desuden med ordlyden, at der »meget sjældent er noget spiseligt mad i huset - hvilket vil sige, at der ofte kun er muggent brød og ingen pålæg.«

I bunken er der dog nærmest ingen underretninger om vold, men omsorgssvigt.

- Hun indberettede os, hver gang det ikke gik efter hendes hoved. Hun meldte os også til politiet og har fået de andre børn med på det, lød det fra forældrene rettet mod Sarah Pedersen.

De har desuden flere gange afvist anklagerne og i stedet kaldt det »ren chikane«. Førnævnte er tilmed blevet mødt med beskyldningen, at hun har manipuleret og endda betalt brødre og søskende for at »være med« i sagen mod forældrene.

Den påstand rystede begge døtre på hovedet over.

Kræver erstatning til alle I retten var også en bistandsadvokat til stede, og herfra blev det anført, at der bør udbetales erstatning for tort til hver af de seks børn svarende til 25.000 kroner. Det beløb er man nået frem til ud fra det faktum, at kontakten mellem flere familiemedlemmer i dag er cuttet, og på grund af volden, der dog ifølge de tiltalte er sket i meget diskrete doser.

At der er skabt kløfter, og at sagen har haft konsekvenser, er dog en sandhed.

- Det er hårdt at sige som mor. Men jeg kan ikke mere. Jeg har sagt dem fra. Det her har ødelagt så meget, og jeg ønsker ikke kontakt med dem, sagde moren om de to nu voksne døtre.

Fra den ene lød det efterfølgende:

- Jeg får aldrig muligheden for at støtte mig op ad en mor og en far. Mine børnebørn får ingen mormor og morfar. Det er det, jeg mister, uddybede 20-årige Sarah Pedersen, som igennem barndommen, såvel som sin søster, har fået mange ar på sjælen og er ramt psykisk.

Kravet om erstatning vakte ikke velvilje hos de to forsvarsadvokater, som begge henviste til, at det er et svigt i systemet, der er tale om i denne sag. Det er ikke volden, der har skabt de problemer, som verserer i familien, mener de.

Der blev i øvrigt begæret lukkede døre, da de mindre søskendes vidneafhøringer skulle vises i retten. Trods protest måtte avisen forlade lokalet. Dommen falder torsdag.

