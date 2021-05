Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for voldtægt af to drenge: Derfor er det blevet nemmere at krænke børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for voldtægt af to drenge: Derfor er det blevet nemmere at krænke børn

Mand tiltalt for grooming og voldtægter af to drenge. Der er tale om en uhyggelig stime, siger psykolog ved Red Barnet Per Frederiksen.

Slagelse - 20. maj 2021 kl. 17:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 30-årig mand, der er i forvejen sidder varetægtsfængslet, skal for retten i næste uge tiltalt for at voldtage to drenge på 10 og 12 år. Igennem længere tid.

Ofrene har han opbygget en tæt relation til igennem måneder og år, men det har været med uterlige hensigter, at manden har fastholdt kontakten.

Således anklages han for voldtægt og for såkaldt grooming, hvilket er et begreb for den proces, hvor en krænker opbygger en tillid hos i dette tilfælde drengebørn, som han senere udsætter for seksuelle overgreb.

Hvilken relation der er mellem den tiltalte og ofrene, er uvist.

Sikkert er det dog, at der er tale om en grov sag, vurderer psykolog Per Frederiksen, ekspert hos Red Barnet.

- Vi har opdraget vores børn til at stole på voksne, og det er jo fornuftigt. Det er de nødt til at kunne. Men vi ser også eksempler på, at den indflydelse, en voksen har på et barn, misbruges, siger han.

Psykologen mener, at der her er tale om en grov sag om grooming.

Det skyldes ikke mindst det faktum, at krænkeren tilsyneladende har taget kontakt og fastholdt den igennem lang tid og således misbrugt børnenes tillid.

At den tiltalte angiveligt også har taget billeder af et af de ofre, han har truet, med henblik på at blive seksuelt tilfredsstillet, gør sagen endnu værre, mener han og hæfter sig desuden ved, at manden anklages for at have taget billeder af det ene barn.

- Et er, at billederne kan spredes. Men de kan også bruges til at true barnet på alle tider af døgnet og bliver således et middel til afpresning, siger Per Frederiksen.

Digital bagindgang til børneværelset

Per Frederiksen er ekspert i unges gøren og laden. Han har sit primære fokus på digitale overgreb, hvor stigningen i tilfælde udgør en »uhyggelig stime«, som han siger.

Han dvæler ved, at internettet har gjort det lettere for krænkere at nå ind til ofrene, selv om voksne holder vagt og passer på deres børn.

- Forældre står vagt ved deres børn, men der er kommet en bagindgang til børneværelset, hvor krænkeren let kan komme ind, siger han og bemærker, at børn ofte føler skyld og skam.