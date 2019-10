Artiklen: Tiltalt for manddrab: - Ingen fortjener at blive dræbt

To betjente eskorterede tirsdag formiddag en 54-årlig mand fra Skælskør ind i Retten i Næstved. I retten fremstod den let kraftige mand en smule forhutlet med kort, mørkt hår og gråt skæg. Han var iført mørkt/gråt tøj og var meget stille, indtil han lidt senere blev afhørt.

Tirsdag startede retssagen mod en 54-årig mand fra Skælskør, der sidste år stak en syv år yngre mand ned på Jernbanevej. Den 54-årige erkendte at have ført kniven, men forklarede, at han ikke havde til hensigt at dræbe.

