Tiltalt for knivstik ved »hashbule«: Hvis du siger noget, skærer vi halsen over på dig

19-årig mand risikerer længere fængselsstraf for blodigt optrin i januar, hvor ung mand blev trukket ud af bil og stukket med kniv. Dom falder til juni.

Et særdeles brutalt overfald fandt den 19. januar i år sted midt på eftermiddagen på Thiesens Allé i Korsør.

To mænd, den ene en 19-årig og nu varetægtsfængslet mand fra byen, hev et jævnaldrende offer ud af en bil, tævede ham med en jernstang og stak ham i ben og hofte med to stiksår på syv og tolv centimeter til følge, mens han truede ham.