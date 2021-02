Artiklen: Tiltalt for at udbrede børneporno fra lejlighed

En 30-årig mand med adresse på Motalavej i Korsør, der er sigtet for dels besiddelse, dels udbredelse af børneporno, får nu mulighed for at forklare sig, når han tirsdag sætter sig i vidneskranken ved Retten i Næstved, hvor han er under anklage.

Manden tiltales efter straffelovens paragraf 235 stk. 1 for udbredelse samt stk. 2 for besiddelse, idet han igennem 4,5 år - fra 2015 til 2019 - skal have sendt og lagt fotografier samt en video på de sociale medier. I dette tilfælde Instagram, ligesom han skal have sendt via Skype.