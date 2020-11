41-årig mand tiltales tirsdag for voldtægt. Kvindes datter var til stede i hjemmet, da begge voldtægter fandt sted, lyder det i anklageskriftet.

Tiltale: Voldtog kvinde to gange mens datter var hjemme

En 41-årig mand fra Skælskør-området tiltales tirsdag ved Retten i Næstved for voldtægt ad flere omgange.

Han skal ifølge anklagen have tiltvunget sig samleje med en kvinde på hendes datters værelse tilbage i juli. Ikke bare én gang, men to, idet han ifølge politiet senere på natten mellem 5. og 6. juli i år voldtog kvinden igen.

Her skal manden have befølt kvinden mellem benene, have ført sine fingre op i hende, hvorefter han trak hende ind i soveværelset.