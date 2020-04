Fem teenagedrenge fra Slagelse, en enkelt fra Høng-området, skal næste uge for retten i Næstved. Retssagen foregår over tre retsdage.

Tiltale: Teenagedrenge smed offer ned ad trappe under groft overfald

Fem drenge ryger onsdag i næste uge en tur på anklagebænken for et groft overfald på en adresse i Slagelse. Offeret blev sparket, slået og trampet på, lyder det i anklageskriftet.

Slagelse - 30. april 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem teenagere i alderen 15 og 16 år risikerer alle at indkassere fængselsstraffe, når de i næste uge entrerer Retten i Næstved.

Her sidder de fem tiltalt for vold af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens paragraf 245.

Ifølge anklageskriftet har de alle taget del i vold mod et sagesløst offer på en adresse i Slagelse den 21. december sidste år.

Det er dog primært en 15-årig slagsbroder, der ifølge politiet har støbt kuglerne.

Halsgreb og tæsk De tiltales i forening - efter forudgående aftale eller i fælles forståelse - for at have overfaldet deres jævnaldrende offer, der omkring midnat den pågældende decemberaften blev skubbet ned ad en trappe.

Herefter landede han angiveligt på et gulv, hvorefter han siddende i en stol i stuen fik taget halsgreb bagfra af den ene tiltalte. Det var dog ikke den eneste gang, at voldsmændene gjorde brug af et kvælertag.

Herefter skal offeret ifølge politiet og sin egen forklaring være væltet på gulvet, hvorefter hele kvintetten overdyngede ham med slag, spark og tramp på kroppen og i hovedet, mens han vel at mærke lå ned.

Ifølge politiet har de alle taget del i volden og har - når det kun var én af dem, der gik grassat - været til stede, set til uden at forsøge at forhindre volden og undladet at tage afstand fra, hvad der foregik.

Nævn kan komme indover Ungdomgskriminalitetsnævnet vil om muligt blive en del af sagen, hvis de fem teenagedrenge dømmes for voldsgerningen.

Det er i hvert fald påstanden fra anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der vil lægge op til en såkaldt tillægsforanstaltning, i tilfælde af at drengene kendes skyldige.