Tiltale: Mand misbrugte drenges tillid og begik seksuelle overgreb igennem lang tid

En 30-årig mand, der lige nu er låst inde på en sikret institution, tiltales for flere voldtægter af drenge. Gerningsmanden har opbygget en tæt relation og senere forsøgt at udnytte ofrene seksuelt, lyder anklagen.

Manden anklages for igennem længere tid at have opbygget en tæt relation til ofrene, som han angiveligt har holdt kontakt til via internet og sms'er fra 2018 til 2020.

En 30-årig mand fra Slagelse tiltales ved Retten i Næstved for krænkelser ad flere omgange, herunder voldtægter af to drenge på 10 og 12 år.

