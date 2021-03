Mand tiltales for drabsforsøg og for tilskyndelse til røveri.

Tiltale: Forsøgte at dræbe mand og tilskyndede til bager-røveri

Slagelse - 02. marts 2021 kl. 09:00 Kontakt redaktionen

En 29-årig arrestant kan se frem til et længerevarende fængselsophold, hvis han kendes skyldig i samtlige af de forhold, han tiltales for ved Retten i Næstved for tiden.

Manden, der sidder for et nævningeting og alene af den grund risikerer mere end fire års fængsel, anklages blandt andet for at true en kommunal sundhedsmedarbejder med at knuse hendes hoved, ligesom han ifølge politiet har rendt frit rundt med våben.

Han menes at stå bag skyderiet på Circle K-tanken på Tårnborgvej i Korsør i juni sidste år.

Her dukkede han ifølge politiet klokken 23.50 op, hvorefter han trak en skarpladt pistol af mærket Remington M1911 op fra bukselinningen og skød direkte mod en mand.

Kort forinden havde han varslet, at han ville dræbe ham, og på en afstand af 10-20 meter skød han således. I stedet for offeret ramte han dog et facadeskilt tre meter over jorden og »forvoldte nærliggende fare« for andre tilstedeværende personer, som det hedder i politi-lingo.

To dage efter skal han ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi have truet to øvrige personer med selvsamme pistol.

Mandens retssag begyndte mandag, og der er afsat fire retsdage.

Dømte skyldte penge Den tiltalte, der er af anden etnisk herkomst end dansk, anklages tilligemed for meddelagtighed i et røveri den 7. maj sidste år i Skælskør.

Her er to mænd på henholdsvis 25 og 22 år allerede dømt, og manden i denne sag tiltales for at have tilskyndet til, at de to begik røveriet. Rettere forsøgte på det.

Den ene skyldte den nu tiltalte, 29-årige mand penge, og det var af den grund, at de to gik ind i Nytorvs Konditori, hvor de truede sig til et kasseapparat - indeholdende blot 50 kroner - som de ydermere tabte efterfølgende under flugten.

Den 25-årige fik seks måneders ubetinget fængsel samt en advarsel om udvisning, mens den 22-årige blev idømt et års ubetinget fængsel. Sidstnævnte ankede.

