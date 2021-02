Fejden mellem de to familier har vakt ministerbesøg, skærpede straffe og visitationszoner ad flere omgange. Her et billede fra juni, hvor også konflikten blussede. Foto: Presse-fotos.dk

Tiltale: 25-årig skød for at dræbe

Slagelse - 04. februar 2021 kl. 10:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 25-årig mand fra Korsør sidder i disse dage for et nævningeting ved Retten i Næstved, efter han ifølge politiet i marts sidste år afgav to skud mod en lejligheds vindue.

Det skete med formålet at dræbe en eller flere af de personer, der var indenfor, lyder påstanden fra anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. De alle undgik at blive ramt.

Han er tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237, efter han den 8. marts sidste år - som led i en blussende familiefejde mellem to libanesiske klaner - skød mod lejligheden på Motalavej.

Manden nægter sig skyldig, og i anklageskriftet tages der da også forbehold for, at det kan ende med en dom for fareforvoldelse i stedet for forsøg på manddrab. Det vil i så fald afføde en noget mildere dom end den, han kan se frem til, hvis nævningetinget går med på, at der reelt var tale om et forsøg på at slå en eller flere personer ihjel.

Sagen starter i dag, og dommen falder den 16. februar, og der er afsat i alt fire retsdage.

Han er desuden tiltalt for tyveri af en Peugeot 407 og for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Der skal afhøres 13 vidner i sagen, blandt andet om den 25-åriges færden i forbindelse med skyderiet.

Hvad der formentlig ikke får betydning for sagen, er mandens mors rolle.

Hun, en 44-årige kvinde, blev i kølvandet på skudepisoden sigtet for at have planlagt attentatet. Sigtelsen blev dog senere frafaldet.

