Signe Skovlund-Airlie (til venstre) vil hver uge sidde klar med støtte og hjælp i Mødrehjælpens lokaler til åben, anonym rådgivning. Sammen med lokalformand Helle Dalsgaard og teamleder Morten Mølgaard starter de tre et nyt initiativ, hvor familier med udfordringer kan få tilknyttet en hjælpende ven.

Tiltag: Nu kan nye familier få en ven

Mødrehjælpen står klar med et nyt initiativ til nybagte familier, som kæmper med større eller mindre problemer. I det nye tilbud kan familier få en »familieven.« Der står familier klar til initiativet, men der mangler frivillige.

Slagelse - 26. august 2021 kl. 09:44 Af Anna Gudmann Hansen

Det kan være svært at være en nybagt forælder. Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed, og det kan være fyldt med udfordringer bare at overskue dagen. I den forbindelse har Mødrehjælpen stablet et nyt tilbud på benene gennem lokalforeningen i Slagelse.

Projektet hedder »familieven« og er en mulighed for, at nye familier kan få en hjælpende hånd til de forskellige udfordringer, de må have.

En støtteordning til nye familier Thomas Mølgaard er frivilligkoordinator i Mødrehjælpen og teamleder af projektet.

- Konceptet er en støtteordning til familier i det tidlige forældreskab med børn på to år eller derunder, siger han og fortæller, at projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

- Vi har forsøgt ikke at afgrænse målgruppen i forhold til problematikker. Vi vil gerne hjælpe med det, de ser som problemer, men det er vigtigt, at den frivillige ikke bliver løsningen på det, men i stedet hjælper med at finde løsningen, fortæller Thomas Mølgaard.

Projektet foregår gennem et samarbejde med Sundhedsplejen, og planen er, at det er Sundhedsplejen, der skal henvise familier til projektet, og at det derefter er Mødrehjælpen, der matcher de frivillige med familierne.

Helle Dalsgaard er formand for Mødrehjælpen Slagelse. Hun håber projektet kan være med til at aftabuisere det at bede om hjælp.

- Det er tit meget skamfuldt og tabuiseret at have problemer med sine børn eller at føle, man ikke helt slår til som forælder, siger hun.

Mangler frivillige Helle Dalsgaard og Thomas Mølgaard fortæller, der lige nu mangler frivillige for at få projektet i gang i praksis, men at der allerede er flere familier klar til at tage imod tilbuddet. Derfor efterspørger Helle Dalsgaard personer, der har lyst til at blive familievenner uanset alder og baggrund.

- Lige nu mangler vi familievenner, siger hun, og understreger, at de frivillige vil blive klædt på til opgaven.

Det vil blandt andet ske gennem samtaler med Signe Skovlund-Airlie, som er socialrådgiver tilknyttet Mødrehjælpen.

- Signe og hendes kollegaer har rigtig meget erfaring i at hjælpe i forhold til problemer i det tidlige forældreskab, supplerer Thomas Mølgaard.

Ifølge ham er det vigtigt, de frivillige går ind til arbejdet i en familie med en klar idé om, hvad deres rolle er og hvad der mangler hjælp til, så der er klare grænser.

Behovet er der Der er flere årsager til at projektet startes op i Slagelse Kommune.

Thomas Mølgaard fortæller, at det handler om at sprede Mødrehjælpens tilbud ud til de lokalområder, hvor der er brug for den. Der er nemlig få fra Slagelsesområdet, der søger hjælp hos Mødrehjælpens tilbud i København, i forhold til vurderingen af, at målgruppen findes her. Årsagen vurderes til at være den geografiske afstand fra Slagelse til eksempelvis rådgivningstilbuddene i København.

Helle Dalsgaard har været socialrådgiver i 40 år, og hun støtter den vurdering.

- Jeg kan se, at behovet er der, siger hun.

Helle Dalsgaard håber, flere frivillige har lyst til at melde sig til initiativet. De frivillige skal forvente at lægge minimum to timer om ugen som familieven.

Hvis man er interesseret i at vide mere, fortæller Signe Skovlund-Airlie, at der er et informationsmøde den 14. september fra klokken 17 til 18 på Sdr. Stationsvej 2 i Slagelse.

Anonym, åben rådgivning Et andet tilbud i Mødrehjælpens lokaler i Slagelse er en åben, anonym rådgivning. Tiltaget om åben rådgivning blev egentlig startet i december 2020, men det skete kort tid før coronanedlukningen.

- Derfor ser vi det lidt som en genstart af tilbuddet, fortæller Thomas Mølgaard.

Det er socialrådgiver Signe Skovlund-Airlie, som kommer til at sidde i Mødrehjælpens lokaler hver tirsdag i de lige uger, altså hver anden tirsdag. Hun kommer til at sidde klar til at hjælpe forældre eller kommende forældre med sparring og rådgivning, hvis man har problemer i graviditeten, forældreskabet eller familielivet. Det er muligt at benytte sig af dem åbne rådgvining fra den 21. september.