Tilskuermagnet aflyst - nyt event i vente

For nylig var der stadig tvivl om, hvorvidt Skælskør Erhvervsforening ville forfølge drømmen om at holde Drengerøvsaften i Skælskør i år.

Men nu er beslutningen taget, og resultatet er, at heller ikke 2021 vil byde på den ellers legendariske og populære aften i solskinsbyen, hvor smarte motorkøretøjer og horder af glade mennesker fra nær og fjern »brøler om kap«.

- Det er slet ikke en mulighed, for selvom vi kan tage en hel masse forskellige forholdsregler i forhold til corona, så kommer vi ikke til at kunne styre det på sikker og forsvarlig vis, siger Pia Kimer Jacobsen på vegne af Skælskør Erhvervsforening, hvor hun er formand.

Til gengæld er foreningen besluttet på, at byen ikke skal gå glip af et forårsarrangement, hvorfor både hun og de øvrige medlemmer i bestyrelsen i Skælskør Erhvervsforening har lagt hovederne i blød, i forhold til hvad og i hvilken form et sådan arrangement kan udmøntes.