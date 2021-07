Efter 15 år vil kommunen nu beslutte, om arealet her skal tilbage til den oprindeligt anlagte tilstand med rød skærvebelægning, eller om det skal nytænkes. Foreløbig har man som et forsøg undladt ukrudtsbekæmpelse. Privatfoto: Torben Steen Hansen

Tilgroet område skal renoveres - men uvist hvordan

Flere muligheder i spil for området mellem Korsørs gamle banegård og Korsør Bibliotek. Det er belagt med rødt grus, men meget tilgroet i dag. Politikere skal tage stilling her til efteråret.

Slagelse - 24. juli 2021 kl. 14:33 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Hvad skal der ske med »Røde Plads«, arealet mellem Korsørs gamle banegård og Korsør Bibliotek, der er belagt med rødt grus men i øjeblikket temmelig tilgroet?

Det spørgsmål stillede Torben Steen Hansen, Halsskovvej 53, forleden i Sjællandske.

- Jeg ved ikke, om det er i biodiversitetens hellige navn, at pladsen nu er blevet grøn og fremstår med ukrudt i op mod en meters højde. Det kan naturligvis også være fordi politikere, eller den ansvarlige driftsafdeling, ikke længere prioriterer opgaven med at vedligeholde arealet særligt højt, og derfor bare lader stå til, skrev Torben Steen Hansen.

Han fik dengang et foreløbigt svar fra en ferierende landskabsarkitekt Anne Marie Lind i Slagelse Kommune, der skrev, at det var med vilje, at der ikke var bekæmpet ukrudt på arealet i år. Hun lovede dog senere at vende tilbage med et uddybende svar, og det har hun nu sendt til Sjællandske.

Forblæst område uden folk Anne Marie Lind skriver her, at hun har været henne og se på arealet, som kaldes Parkbåndet. Hun har her konstateret, at arealet ganske rigtigt er groet noget til.

- Dog er det relativt set meget få planter, som er i nærheden af en meter. Man kan stadig sagtens færdes på arealet, skriver Anne Marie Lind.

Hun skriver videre, at Parkbåndet igennem mange år har krævet stadigt øgede ressourcer for at holde den røde skærvebelægning. Udfordringen er øget, fordi området gennem tiden er blevet slidt og har opbygget en frøbank, ligesom milde vintre også medvirker til at øge ukrudtsvæksten.

- Vi har igennem længere tid diskuteret forskellige muligheder for området, men der er ingen nemme løsninger. Jeg forestiller mig, at man oprindeligt primært har tænkt anlægget som en markering af den historiske jernbanes forløb forbi den gamle station til færgen, men måske også som en slags opholdsplads a la hvad man ser i for eksempel Paris, hvor folk sidder i træernes skygge eller spiller petanque med mere, skriver Anne Marie Lind.

Hun skriver videre, at fakta dog bare er, at der som regel er ret forblæst og ikke særlig mange folk.

- Så efter 15 år finder vi det rimeligt at se på, om arealet skal tilbage til den oprindeligt anlagte tilstand, eller om det skal nytænkes, skriver Anne Marie Lind.

Forsøg med biodiversitet Landskabsarkitekten konstaterer, at man ikke kan lave en decideret renovering eller omlægning af arealet indenfor almindelig drift.

- Så vi er i proces med at finde ud, hvilken vej det skal gå mellem det at føre pladsen tilbage til ensartet belægning eller en delvist mere eller mindre styret beplantning. Det kunne være stier og bænkepladser med belægning omgivet af grønt i en eller anden form, skriver Anne Marie Lind.

Hun oplyser videre, at i forbindelse med at kommunens bæredygtighedsstrategi blev vedtaget, blandt andet med det mål at arbejde hen mod mere biodiversitet, har man set på, hvor der er muligheder for det, også i byerne.

- En af metoderne til skabelse af øget biodiversitet er indvandring af de lokale vilde planter, og da mange af de urter, som i særdeleshed søges fremmet, trives på mager jord, besluttede vi at lave et forsøg her, hvor vi i denne sæson ser, hvordan det udvikler sig. Herefter vil der blive taget stilling til, hvordan området skal renoveres, og i hvilken grad naturen skal indgå eller styres fremover, skriver Anne Marie Lind.

Så lige nu er det altså med vilje, at området står grønt.

- Det vil blive lagt op til vores fagudvalg i sensommeren, hvilken vej der ønskes og om midlerne til en renovering i så fald kan findes, skriver landskabsarkitekt Anne Marie Lind.