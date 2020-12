Tilfredshed med salget i den sorte uge trods corona

Og ét er, at den udvidede salgsperiode har været med til at holde corona i ave ved at forhindre store forsamlinger og asen og masen i lange køer, noget andet er, at der faktisk har været god tid til at handle, og handlet er der blevet.

- Hvis vi sammenligner med blackfriday sidste år, er det klart, at det har været noget andet i år, men det har faktisk været ok, og folk har været rigtig gode til at fordele deres indkøb ud over hele ugen, siger Helle Madsen. Hun er eventkoordinator i Business Slagelse, og hun anerkender, at det i år har været en balancegang dels at forsøge at lokke folk til byen for at handle, og dels netop at begrænse mængden af handlende på samme tid og sted. Af samme årsag gik Business Slagelse også stille med dørene i forhold til årets juletræstænding samt Julemandens ankomst, hvor der netop også var begrænsning på, hvor mange der på samme tid kunne deltage.