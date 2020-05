Sådan ser en tilflytterbolig på Ærø ud. Nu vil Slagelse Kommune også i gang med projektet, der skal lokke tilflyttere til de tyndt befolkede dele af kommunen. Foto: Hans Henrik Ammersboell

Send til din ven. X Artiklen: Tilflyttere kan bo til prøve et halvt år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilflyttere kan bo til prøve et halvt år

Slagelse - 14. maj 2020 kl. 13:32 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inspirationen kommer fra steder som Ærø og Møn, når Slagelse Kommune åbner for et nyt projekt, der skal sikre tilflyttere i de tyndere befolkede dele af kommunen.

Tanken er, at give mulige tilflyttere mulighed for at prøve at bo i for eksempel en landsby, inden man køber hus. Og et nyt projekt mellem Slagelse Kommune og Balance Danmark skal hjælpe lokalområderne med at etablere tilflytterboliger.

- Med de nye tilflytterboliger kan vores landsbyer tilbyde, at potentielle tilflyttere, der måske bare lige mangler at prøve livet på landet af, før de beslutter sig endeligt, kan låne boligen og forhåbentligt få øjnene op for alt det dejlige, vores lokalsamfund har at byde på, siger Rune Selsing, udviklingskonsulent i Slagelse Kommunes bosætnings­team.

Forventningen er, at tilflytterboligerne vil ende med en husleje på mellem 5.000 og 5.800 kroner per måned. Det er tanken, at man højst kan bo et år i en tilflytterbolig.

Det er lokalområderne selv, der skal stå for tilflytterboligerne. Tanken er, at folk i lokalområdet stifter et anpartsselskab, der skal stå for at købe, renovere og udleje et hus. Balance Danmark vurderer, at det vil koste omkring 600.000-700.000 kroner. Den nødvendige startkapital skal anskaffes ved salg af anparter i det nystiftede selskab.

Webinar næste uge Slagelse Kommune holder den 19. maj et online møde, hvor interesserede kan høre nærmere om mulighederne for at lave tilflytterbolig i deres lokalområde.

På det møde vil det også være muligt at høre om andres erfaringer med lignende projekter, ligesom Sparekassen Sjælland-Fyn fortæller om muligheder for finansiering.

Slagelse Kommune er samtidig klar til at støtte nye projekter med tilflytterboliger gennem byfornyelsesmidlerne, og Balance Danmark er blandt andet i gang med en fælles annoncering af tilflytterboliger i hele Danmark.

Landsbyer og lokalområder med op til 2.000 indbyggere kan ifølge Balance Danmark etablere en tilflytterbolig.

Slagelse Kommune planlægger et borgermøde til august, og i 17. september er første mulige frist for at søge om byfornyelsesmidler.