Tilbyder »fyrværkeri-to-go«

Nu - og frem til 31. december - er det tilladt at købe lovligt fyrværkeri. Hos Showtech på Ndr. Ringgade i Slagelse har ejer Jan Marcher udtænkt en corona-venlig måde at handle på.

Leverer til bilen

Hos Showtech er der sat et ekstra 90 kvadratmeter stort telt op, så der vil også være mulighed for at tage varerne i øjesyn, men Marcher anbefaler helt klart »takeaway-løsningen«, hvor der også er gode rabatter at hente. Især hvis man bestiller sit fyrværkeri inden jul.