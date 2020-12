De pædagogiske medarbejdere Nadia Petersen og Jonas R. Jensen holder her checken sammen med beboerne Dennis Bruun Jørgense n (t.v.) og Filip Østergaard. I baggrunden formand for handicaprådet Ole Andersen. Privatfoto

Tilbud mod ensomhed får årets handicappris

»Hyggestuen« er et eksempel på, hvordan der under covid-19 tænkes kreativt og tages initiativ til at modvirke ensomhed blandt unge med handicap.

Handicaprådet har i år ønsket at sætte fokus på ensomhed blandt borgere med handicap.

Vinder af årets handicappris bliver »Hyggestuen«, der er oprettet af personalet på botilbuddene for unge med handicap på Rosenkildevej 67 og Kastanievej i Slagelse. Fordi det er et godt eksempel på, hvordan der under corona-krisen tænkes kreativt og tages initiativ til at modvirke ensomhed blandt unge med handicap.

Personalet på de to botilbud har med bidrag fra den lokale butik Møbel og Design stået bag »Hyggestuen«, der er et aktivitetsrum, hvor de unge blandt andet kan spille PlayStation, brætspil og se fjernsyn sammen.

Corona-restriktioner har lukket de sociale klub- og dagtilbud, og derfor er initiativet sat i værk for, at de unge kan vedligeholde deres sociale relationer og udvide deres venskabskreds.

Forskel for små midler - Vi har sat fokus på ensomhed, fordi vi kan se, at covid-19 har udfordret borgere med handicap, som i forvejen ofte er ensomme. Hyggestuen er et godt eksempel på, at dygtige medarbejdere, der tænker kreativt, kan gøre en stor forskel for små midler, siger Ole Andersen, formand for handicaprådet.

Beboerne på de to botilbud har hjulpet med at etablere og indrette stedet, og det er blevet et samlingssted, hvor de unge kan hygge sig og møde hinanden. Det har givet beboerne et frirum.

- De unge har virkelig taget hyggerummet til sig, og tager ansvar for tingene og for at holde det pænt. Vi kan også se, at der opstår venskaber på tværs af de to botilbud. Det er jo fantastisk, hvad der kan ske, når medarbejdere tænker ud af boksen, og afprøver nye ting. Vi er stolte over, at Handicaprådet har valgt at anerkende vores arbejde, siger Kathe Rothausen, daglig leder for Rosenkildevej 67 og Kastanievej.

Vinder 10.000 kroner Prisen er på 10.000 kroner, som Kathe Rothausen oplyser skal gå til aktiviteter i hyggestuen.

Handicapprisen uddeles hvert år på FN`s internationale handicapdag 3. december, og med prisen er også en opfordring til alle om at huske, at borgere med handicap er mere udsatte for ensomhed end andre.

- Vi uddeler prisen på FN`s internationale handicapdag, men det er vigtigt at huske på, at ensomhed også findes de resterende 364 dage om året. Ingen bryder sig om at være ensomme, og derfor har vi et fælles ansvar for at inddrage alle vores borgere i fællesskabet, siger Jørgen Andersen (S), byrådsmedlem og næstformand i handicaprådet.