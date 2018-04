Tilbageflytning trækker ud for flere brandramte lejere

Kun fire af i alt 12 beskadigede, tilsodede lejligheder på Mølletorvet i Slagelse har fået lejerne inden døre igen. Dermed er otte lejemål stadig under renovering og genopbygning efter, hvad FOB betragter som den største bygningsbrand i boligselskabets historie. I øvrigt med skader for omtrent 10 millioner kroner.

Ifølge FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen er målet klart. Det er at få alle lejere hjem efter genhusning, omend det kommer til at ske senere, end den første prognose umiddelbart spåede få dage efter branden.

- Det er ingen hemmelighed, at det tager ganske lang tid med at få lavet de nødvendige renoveringer. Efter alt at dømme er vi først færdige omkring den 1. oktober, siger direktøren, der dog slår fast, at de enkelte lejere kommer tilbage, i takt med at deres boliger bliver klar.