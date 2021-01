JANUAR: Det blev til en voldsom start på året, da politi og brandvæsen atter en gang blev beskudt flere gange med fyrværkeri, da de rykkede ud for at slukke brande. Det skete både i Slagelse nordby, på Søndermarksvej i Slagelse og på Fasanstien og Motalavej i Korsør. I alt rykkede politiet ud til 19 brande, hvor der var sat ild til biler, containere og affald. Formentlig bliver det noget mere fredeligt i år. På billedet slukkes branden i en bil ved Slagelse Station. Foto: Kim Brandt

Tilbageblik på specielt år i coronaens tegn

Her måtte vi undvære masser af de sædvanlige aktiviter som for eksempel Sørby Marked, Slagelse Festuge, Sct. Michaels Nat, Jesper-kåring og meget mere. Skoler og uddannelsesinstitutioner, butikker, frisører og mange andre erhverv måtte lukkes og byrådet måtte holde sine møder virtuelt. For nu blot af nævne nogle få af konsekvenserne af corona-smitten, der heldigvis på en af årets sidste dage fik et stik i Slagelse, som forhåbentlig på sigt kan få den til at gå væk, da plejehjemsbeboere på Blomstergården var blandt de første i landet, som fik den nye vaccine.