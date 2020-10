De første af hjemmeplejens ansatte og ledere på kursus. Foto: Slagelse Kommune

Til kamp mod sygefravær i hjemmeplejen

Slagelse Kommune har modtaget et tilskud på 4,6 mio. kroner til projekt »Et godt sted at være – tæt på med hjerne og hjerte«, der over det næste års tid skal hjælpe til at forebygge sygefravær i hjemmeplejen

Slagelse - 15. oktober 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Gennem projektet uddannes alle hjemmeplejens medarbejdere og ledere bl.a. i nye metoder til at opbygge gode relationer til borgere og deres pårørende.

- Når man arbejder med mennesker, er der altid mange følelser på spil - på godt og ondt. Hvis ikke man som medarbejder eller leder har redskaberne til at navigere i, at følelser er naturlige og sagtens kan eksistere sammen med en høj grad af professionalisme, så kan arbejdet - og relationen til borgeren - med tiden blive en belastning for én mentalt. Og det er dét, vi rigtigt gerne vil undgå med projekt »Et godt sted at være«, siger Charlotte Kaaber, der er chef for Slagelse Kommunes Center for Sundhed og Ældre.

Hele projektet hviler på en grundig analyse af sygefraværet på området, herunder en årsagsundersøgelse og en såkaldt »psykisk arbejdspladsvurdering«, som blev gennemført i maj/juni måned. På baggrund af analysen er der allerede igangsat både tværgående initiativer der gælder alle medarbejdere, og mere lokale initiativer, der skal udvikles og udføres på de enkelte arbejdspladser rundt omkring i kommunen. Og nu tages der så hul på arbejdet med at øge arbejdsglæden og det psykiske overskud gennem bedre relationer mellem ansat og borger.

Tager tid og træning - I Slagelse Kommune vil vi have borgerne i centrum, men det sker kun gennem medarbejdernes refleksion over sin egen praksis og faglige forståelse af, hvordan man udvikler en god relation og forståelse for hinanden. Det er ikke simpelt og enkelt, og det tager lang tid og træning. Vi taler altså her om en langsigtet og kontinuerlig rejse, som vi nu tager de første skridt på, siger Unnie Oldenborg (S), der er fungerende formand i forebyggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Derudover er det også et håb, at man kan bruge projektet til at få lært af de ting og tiltag, der allerede nu fungerer i forhold til at skabe arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø.

- Der er rigtigt meget positivt i undersøgelserne af hjemmeplejen. Der er høj medarbejdertilfredshed og masser af gode eksempler at bygge videre på. Men der er nogle steder, der stikker ud på sygefraværs-fronten. Der skal projektet ind og kigge på, hvordan man kan tage dét, der fungerer godt, og udbrede det til alle områder, tilføjer Ann Sibbern (DF), der er medlem af forebyggelses- og seniorudvalget.