Tidligere partifæller i retten efter »nazi-tilsvining«

Frederik Pedersen (th.), nu tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, har anlagt et civilt søgsmål mod sin tidligere partifælle Bjørn Olsen. Der ventes dom den 7. februar.

Slagelse - 23. januar 2018 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et læserbrev i Korsør Posten fra november 2016 kan ende med at blive en pebret fornøjelse for skribenten, det tidligere Dansk Folkeparti-byrådsmedlem Bjørn Olsen.

Den forhenværende politiker, som smækkede med døren samme efterår i protest mod daværende lokalformand Frederik Pedersen (DF), er blevet politianmeldt af netop Frederik Pedersen, der ved kommunalvalget i november i øvrigt ikke opnåede genvalg.

Sidstnævnte er blevet fortørnet over, at Bjørn Olsen i læserbrevet kalder ham »tågehorn«, »rablende vanvittig« og »Nazi-Frederik«, hvilket ifølge Frederik Pedersen har haft konsekvenser.

- Man kan ikke stemple mig på den måde, og godt nok skal man finde sig i meget, når man er politiker, men det her er også gået ud over min familie. Min kone og børn har måttet lægge ører til meget ude i byen efter det her, og det finder jeg mig ikke i, siger Frederik Pedersen, som allerede i 2016 politianmeldte Bjørn Olsen.

Politiet ville dog ikke køre sagen videre, hvorfor Frederik Pedersen rejste den til civilretten. Og da forbrødringen mellem de to uvenner på intet tidspunkt har ligget lige om hjørnet, er det nu retten, der skal afgøre sagen - og om Frederik Pedersen skal have 20.000 kroner for tort, som han har krævet.

- Jeg mener ikke, min familie skal chikaneres, fordi Bjørn Olsen ikke kan stoppe med sine tilsvininger af mig, lyder det fra Frederik Pedersen, der ydermere kræver, at Bjørn Olsen betaler sagsomkostningerne.

Bjørn Olsen mener, at Frederik Pedersen bør kunne stå inde for sine holdninger, som ifølge Bjørn Olsens debatindlæg eksempelvis handler om, at boligområder skal fjernes fra jordens overflade, hvis ikke de indhegnes.

- Når man er hardliner og politiker, som Frederik Pedersen har været, så må man tåle noget mere. Og så kunne han jo bare have tænkt på sin familie og kone, før han utrykte sådan noget, siger Bjørn Olsen, der ikke ønsker at udtale sig om sagen fra retten, før der falder dom den 7. februar.

