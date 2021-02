Tidligere dømt for seksuelle overgreb: Nu vil plejefar have med børn at gøre igen

64-årig tidligere plejedatter skal igen for retten. Denne gang handler det dog om, at han ønsker forbud mod at have med børn at gøre ophævet. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

En plejefar, der for 12 år siden blev dømt for seksuelle overgreb, mistede ved samme lejlighed retten til at have med børn at gøre. Nu vil manden og hans forsvarer have ophævet det pålæg.

Slagelse - 09. februar 2021

En 64-årig tidligere plejefar, som i efteråret 2020 blev frifundet for nye uhyrlige anklager om seksuelt misbrug af et 10-årigt plejebarn, blev ved Østre Landsret i 2009 idømt fem års fængsel for overgreb.

Samtidig mistede han retten til at have med børn at gøre såvel erhvervsmæssigt som i anden regi. Han må således stadigvæk hverken arbejde med børn eller have unge under 18 år på sin bopæl uden politiets tilladelse, hvilket er et forbud i henhold til straffelovens paragraf 236, der kan gives til personer, der dømmes for seksuelle overgreb.

Det ønsker han dog nu ophævet, oplyser anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Hans egen forsvarer, David Neutzsky-Wulff, bekræfter, at sagen finder sted ved Retten i Næstved onsdag, men har ingen bemærkninger til sagens indhold.

Senioranklager Anne Marie Fink oplyser, at der er tale om en sag, hvor den domfældte ønsker en ophævelse af pålægget, der dengang blev givet på ubestemt tid.

Frifundet i efteråret Manden blev i 2009 dømt ved landsretten og har siden udstået sin straf.

Sidste år, hvor han undervejs nåede at skjule sig for politiet og melde sig syg, hvorfor sagen blev forhalet, røg han dog atter på anklagebænken.

De nye anklager mod ham - rejst af et tidligere plejebarn - blev der dog ikke fundet tilstrækkeligt bevis for. I hvert fald hvad angår beskyldninger om, at han skulle have voldtaget pigen, der i dag er voksen.

Overgrebene, han sad tiltalt for, skulle være begået et år efter, at de piger, han er dømt for blandt andet at have krænket seksuelt i starten af 00'erne, flyttede fra adressen. Og altså inden retssagen mod ham dengang startede.

I efteråret 2020 fandt dommeren det imidlertid bevist, at plejefaren skulle have befølt pigen uden på tøjet og nær skridtet, når han lagde hende til at sove, mens hun var anbragt i familiepleje fra december 2005 til februar 2007.

Med en forældelsesfrist i sager om blufærdighedskrænkelse kunne der dog ikke ske domfældelse, hvorfor manden ikke blev dømt.

