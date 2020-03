Tidligere direktør for andelskasse vil renses

Den tidligere andelskassebygning i Løvegade er i dag bygget om til lejligheder, men det retslige efterspil efter lukningen fortsætter.

Slagelse - 23. marts 2020 kl. 07:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse: Andelskassen J.A.K er forlængt fortid i Slagelse. Der er indrettet boliger i den tidligere bankbygning i Løvegade, hvor direktør Wolmer Møller i en årrække stod i spidsen for et pengeinstitut, der år efter år blev fremhævet som et af dem, som var i overhængende fare for at lukke.

Andelskassen gik da også ned i oktober 2015, hvorefter Finansiel Stabilitet, kendt som statens såkaldte skraldespandsselskab, overtog kontrollen.

Pengeinstituttet havde i underkanten af 3000 kunder, især private og mindre virksomheder, som blev betjent af 17 fuldtidsansatte.

Det retslige efterspil efter lukningen førte sidste år i november til, at tidligere direktør Wolmer Møller og bestyrelsesformand Thomas Lindbo ved Retten i Glostrup blev dømt til at betale en samlet erstatning på knap 1,2 millioner kroner til Finansiel Stabilitet.

De to blev dømt for at have handlet uforsvarligt ved at have givet uforsvarlige lån.

Kravet var på 1,8 millioner kroner, men er nedsat, fordi andelskassen havde en økonomisk fordel af det ene udlån.

Oprindeligt havde Finansiel Stabilitet lagt op til at sagsøge de to topfolk for 14 millioner kroner, men det blev beskåret kraftigt, inden sagen blev indledt 1. juli sidste år.

Nu skal sagen dog op igen, idet Wolmer Møller har valgt at anke til frifindelse, mens Thomas Lindbo har accepteret at betale de 200.000 kroner, han er dømt for.

Anken fra Wolmer Møller kommer efter råd fra hans forsvarer i byretten, Kim Jensen fra advokatfirmaet Søren Bergenser, der dog af tidsmæssige grunde selv har måttet sige nej til at føre sagen i Østre Landsret.

- Men jeg mener klart, at der vil være grundlag for en frifindelse af Wolmer Møller, når man sammenligner med lignende sager, som er afgjort af Østre Landsret, siger Kim Jensen.

Han hæfter sig ved, at Retten i Glostrup på intet tidspunkt i sin 200 sider lange dom kommer ind på et meget væsentligt forhold.

- Nemlig det, at det lån som Wolmer Møller er dømt for at have givet på uforsvarlig vis, og som førte til tab for andelskassen, faktisk på et tidspunkt var blevet bakket op af Finanstilsynet, som Wolmer Møller jo ellers bestemt ikke var på julekort med, siger Kim Jensen.

Han undrer sig over, at Retten i Glostrup slet ikke har forholdt sig til dette forhold, som han mener, at Østre Landsret vil interessere sig for. Og altså ifølge Kim Jensen formentlig komme frem til, at der ikke var tale om at give et uforsvarligt lån.

- Som direktør for et pengeinstitut skal man hele tiden træffe vanskelige afgørelser, hvor det kan være svært at se, om et engagement vil give tab eller ej. Når man ser på Østre Landsrets afgørelser, så ligger »snittet« for uforsvarlig bankdrift et noget andet sted end i den afgørelse, som Retten i Glostrup har truffet, siger Kim Jensen.

Der var enighed blandt de tre dommere i Retten i Glostrup, der vurderede, at Wolmer Møller i strid med andelskassens egne retningslinjer gav grønt lys til et lån og en kassekredit uden at spørge bestyrelsen.

En vurdering som forsvarer Kim Jensen efterfølgende kaldte en noget forenklet måde at anskue sagen på.

Direktør Henrik Bjerre Nielsen fra Finansiel Stabilitet var bagefter umiddelbart tilfreds med dommen.

- Vi har jo fået ret i, at der i de to sager er anvendt en uforsvarlig kreditvurdering, sagde han til Sjællandske.

Det fremgår dog af årsberetningen fra Finansiel Stabilitet, at sagen også har været dyr for selskabet, idet Finansiel Stabilitet blev pålagt at betale samlet 700.000 kroner i sagsomkostninger til statskassen.