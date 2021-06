Se billedserie Flemming Erichsen (S).

Tidligere borgmestre klare i mælet: Nej til at få små kommuner tilbage

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 09:21 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Ingen af borgmestrene i de tre købstæder, der ved den seneste kommunalreform i 2007 blev en del af den nuværende Slagelse Kommune, bryder ud i jubel, fordi indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har luftet muligheden for at splitte nogle af de nuværende kommuner op i mindre enheder igen.

De tre er alle medlemmer af det nuværende Slagelse Byråd, og tættest på at juble er den tidligere Skælskør-borgmester Ole Drost (V).

Det er i forbindelse med en evaluering af den seneste kommunalreform, at ministeren har opfordret til at overveje, om nogle kommuner er blevet for store og ville være mere harmoniske, hvis man delte dem op.

- Blandt landets 98 kommuner kan der være nogle, som efterhånden er blevet så store, at de bør splittes op - for eksempel de kommuner, hvor der ikke kun er ét centrum, og hvor tingene ligger langt fra borgerne, har Kaare Dybvad Bek udtalt til DR.

- Jeg er ikke sikker på andet, end at han måske har en pointe, siger Ole Drost.

De dyre socialsager

Han har dog en altoverskyggende tilføjelse: Det går ikke at få de små kommuner tilbage, med mindre regionerne får tilført økonomiske muskler til at tage sig af de sociale sager, der koster kassen. Både anbringelser af børn og sager om voksne med store udfordringer. Det var de sager, amterne tidligere havde, og som kommunerne fik i 2007, fordi de, ifølge Ole Drost, havde »volumensyge«.

Ole Drost minder om, at én enkelt anbringelsessag kunne vælte budgettet for den lille Hashøj Kommune, der også var selvstændig frem til 2007.

- Han er nødt til også at give regionerne nogle opgaver. Ellers er det for svært for mindre kommuner, siger Ole Drost, som mener, at mange i den gamle Skælskør Kommune, som kan huske tiden før 2007, gerne vil have de tider tilbage.

- Hvis vi kun taler følelser, ville jeg også sige: Yes. Det var 10 gange bedre. Det har været problematisk med storkommunen. Ingen tvivl om det, men det er lidt for populistisk, hvis ministeren ikke samtidig løser udfordringen med anbringelser, siger den tidligere Skælskør-borgmester.

Årene er gået

Flemming Erichsen (S), der var borgmester i Korsør Kommune, ser ingen grund til at vende tilbage til de gamle kommunestørrelser.

- Det var i sin tid en udfordring at slå tre købstæder sammen. De har deres egen identitet, tankegang og historik, men der er jo gået mange år. Det var noget andet for 20 år siden, og jeg tror ikke, det er noget, man tænker så meget over mere. Byerne har stadig deres identiteter. Tiden er vokset fra, at det var et problem med storkommunen. Vi forfordeler jo ikke men prøver at dele sol og vind lige, siger Flemming Erichsen og tilføjer:

- Korsør er jo stadigvæk Korsør. Jeg synes ikke, det giver konflikter, at vi er én kommune.

- Det ville være trist

Den tidligere Slagelse-borgmester Lis Tribler (S) drømmer absolut heller ikke om en opsplitning af den nuværende kommune:

- Jeg ville synes, det var lidt trist at skulle rulle tingene tilbage igen. Det har været en udfordring med tre købstæder, et stort landområde og øerne, men det synes jeg, vi er ved at være ovre. Der er ikke langt fra yderpunkterne i kommunen, så det burde være til at få til at fungere, så det er ikke umiddelbart en dagsorden, jeg synes, man skal gå ind i, siger Lis Tribler.

Hun tilføjer, at der også går arbejdskraft tabt, hver gang der skal laves om.

- Det ville være ærgerligt, når vi er nået dertil, hvor vi er. Så skal der da komme et borgerpres for det, siger hun og minder om, at der siden den seneste kommunalreform og den centralisering den betød, til gengæld er sat gang i mere borgerinddragelse end tidligere.