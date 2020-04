Et stort kongrescenter i Madrid er indrettet som nødhospital for at finde sengepladser til de mange coronapatienter i Spaniens hovedstad, hvor tidligere Korsør-redaktør Henning Petersen er midt i dramaet .

Tidligere Korsør-redaktør i coronadramaet i Spanien

Tidligere Korsør-redaktør Henning Petersen har boet i Madrid siden 2007. Han oplever stor vrede i Spanien, fordi regeringen alt for sent greb ind mod den dødbringende virus. Den 8. marts blev det tilladt, at 100.000 tæt forsamlet i Madrid fejrede Kvindernes Internationale Kampdag. Demonstrationen endte som en stor smitterede.

