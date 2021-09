Vinderen af Harboeræs findes, ved at formanden for Lions Skælskør, Jørgen Daugaard Hansen, fisker de tre første dåser op ad vandet. Foto: Anna Gudmann Hansen

Tidligere Harboemedarbejder vandt førstepræmien i Harboeræs

Michael Pedersen har arbejdet som kedel- og maskinpasser ved Harboe Bryggeri. Det var første gang, han købte lod til Harboeræs, og han løb med præmien på 10.000 kroner.

Slagelse - 13. september 2021 kl. 07:02 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Traditionen tro blev der lørdag hældt 3.000 dåser fra Harboe i havnen, da Harboeræs 2021 blev afholdt.

Solen skinnede, og en let vind var blæst op, så den blå kran, der normalt hælder dåserne i havnen, kunne stå lidt væk fra broen ved Vestergade, hvor der blev kommenteret på ræset. Her havde de fleste tilskuere samlet sig.

10.000 i præmie Førstepræmien er 10.000 kroner, og den heldige vinder var til stede ved løbet. Michael Pedersen kom glad op på broen, da hans vindernummer 659 var blevet råbt op.

Det var lidt af et tilfælde, at han endte med at vinde, han havde nemlig først købt sit lod kort tid før selve løbet gik i gang, da det blev meddelt fra Lions Skælskør, at der stadig var få ledige lodder til salg. Der var udsolgt, da konkurrencen begyndte.

- Jeg har det meget skægt, jeg købte den kun lige før, det startede, siger Michael Pedersen og smiler bredt, før han får overrakt en stor check af past præsident for Lions Skælskør, Freddy Hansen. Artiklen fortsætter under billedet...

Den heldige vinder, Michael Pedersen (til venstre) fik overrakt de 10.000 fra Jørgen Daugaard Hansen, formand for Lions Skælskør.

Endnu et sammentræf er, at Michael Pedersen faktisk engang arbejdede på Harboes Bryggeri i Skælskør som kedel- og maskinpasser - men det er 23 år siden. Han bor i Skælskør, og det er første gang, han har købt et lod i konkurrencen.

Vinderen af anden- og tredjepræmien var ikke til stede på dagen, men de heldige vinder med numrene 726 og 231 kan altså vente sig henholdsvis en præmie på 5.000 kroner og Harboevarer for 2.500 kroner.

Lodderne med endetallene 38 og 99 fik sidegevinster.

Dåserne samles op igen Konkurrencen foregår ved, at de mange dåser bliver smidt i havnen et sted, hvor det er beregnet, at strømmen vil tage dem hen til bådene, hvori der sidder medlemmer af Lions Skælskør og Skælskør Amatør Sejlklub, og et net, der sørger for, dåserne ikke flyder væk.

Formanden for Lions Skælskør, Jørgen Daugaard Hansen sidder i en af bådene, og sørger for at samle de tre dåser op, der er hurtigst fremme ved hans båd. Lodnummeret på de tre dåser læses op, og det afgør vinderne af løbet. Efterfølgende er de unge frivillige fra Skælskør Amatør Sejlklub hurtige til at samle resten af dåserne op fra havnen, så de ikke flyder væk.

Løbet er blevet afholdt i mere end 25 år.

Harboeræs har er en tradition i Skælskør, hvor flere tusind dåser bliver smidt i havnen og efterfølgende samlet op af Skælskør Amatør Sejklub.